Llega la gran final de la Copa América 2024, en Miami este domingo. Colombia busca su segundo título continental y para eso debe vencer a Argentina, el defensor del título y además actual campeón del mundo, con Lionel Scaloni como técnico y Lionel Messi como símbolo. Justamente, un histórico del conjunto cafetero habló del capitán albiceleste.

El Hard Rock Stadium de Miami será el escenario del duelo decisivo. Colombia llega afilada, con un invicto histórico de 28 partidos, mientras que enfrente está el ganador del Mundial de Qatar 2022 y uno de los máximos campeones de la Copa América, con 15 éxitos, igual que Uruguay.

Este jueves, el histórico Adolfo “Tren” Valencia dijo que el crack rosarino “ya no es lo que era”. El exjugador colombiano, de 56 años, se refirió al argentino, de 37.

“Nosotros sabemos que Argentina es un rival difícil, campeón mundial, campeón de América; pero qué pasa con los muchachos de Colombia, ellos se tienen mucha confianza”, comentó. Y se refirió al capitán argentino: “Ya no es el Messi que nosotros estábamos acostumbrados a ver en el Barcelona, que se sacaba seis, siete rivales. Ha perdido velocidad, ha perdido fuerza por los años”.

Y no se quedó en eso, siguió e incluyó a Ángel Di María: “Entonces los colombianos, que están jóvenes, tienen que saber ese plus que no es el mismo Messi. Y Di María no es el mismo jugador que nosotros conocimos con 23, 24, 27 años... Esa es una ventaja que nosotros tenemos que tratar de aprovechar”.

Valencia dejó después la frase más llamativa: “A Messi ahora cualquiera lo puede marcar, sin quitarle mérito a todo lo que ha hecho, que siempre fui hincha de él. Lo respeté como jugador y como persona, porque es un jugador profesional que nunca tuvo una queja. Yo soy hincha de eso”.