Con la vuelta de Ascacibar, Domínguez prepara el equipo en City Bell

Semana clave en el Country Club. Después de la derrota en santa Fe ante Colón en el Cementerio de los Elefantes, y dos jornadas libres para el plantel profesional, hoy los futbolistas comienzan los entrenamientos en City Bell de cara al partido del próximo miércoles frente a San Lorenzo de Almagro. Un rival directo, no solo en la tabla actual de la Liga Profesional de Fútbol para intentar seguir estando en la discusión por quitarle el campeonato a River, sino también por el ingreso a la próxima Copa Libertadores de América 2024.

Por eso la serie de prácticas que se le viene a la plantilla comandada por Eduardo Domínguez será clave. Una derrota, un golpe más y perder de local (algo que aún no sucedió desde que llegó el Barba) podría dejarlo en la lona en el tramo final del certamen doméstico. El cuerpo técnico y los futbolistas quieren demostrar cuán fuertes son anímica y psicológicamente después de perder la racha de 16 encuentros sin caídas entre torneo local y Copa Sudamericana.

El Pincha quedó a nueve puntos del Millonario, líder absoluto de esta Liga Profesional de Fútbol, y con el aliciente de que el elenco de Martín Demichelis aún debe completar el encuentro ante Defensa y Justicia en el Monumental, que fue suspendido por la muerte de un hincha que

cayó de la tribuna Sívori alta. Esto deja la chance de que el club de Núñez quede a 12 de los de La Plata, lo que dejaría a Estudiantes sin chances de competirle.

Además, se cortó una racha positiva de 16 partidos sin conocer la derrota entre torneo local y Copa Sudamericana, algo que lo puede afectar en su confianza. Pero tendrá revancha rápida nada más y nada menos que el miércoles próximo en Uno ante el Ciclón del Gallego Insúa. San Lorenzo todavía mantiene una pequeña ilusión y se encuentra tercero en el certamen doméstico.

En esa línea, el entrenador Eduardo Domínguez evalúa realizar más de una variante debido a la mala producción del equipo en Santa Fe. La vuelta de Santiago Ascacibar al 11 inicial es prácticamente un hecho, ya que el martes pasado no pudo estar a disposición del DT debido a que había llegado a la quinta amarilla. Sin embargo, lo que no es un hecho es quién podría salir para su ingreso. No se descarta que rompa la línea de cinco defensores.