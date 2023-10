Con mayoría de titulares, Almirón ya tiene en mente el once de Boca contra Estudiantes

Boca cerró la semana de trabajo de cara a su próximo compromiso (el último antes de la gran final de la Libertadores): Estudiantes, este sábado, por la fecha 11 de la Copa de la Liga. En ese sentido, Jorge Almirón paró un equipo con mayoría de titulares, que es el que se perfila para jugar con el Pincha en la Bombonera.

A excepción de algunos tocados, el DT de pasado en Lanús dejó a entrever que no se guardará nada y apostará por aquellos mismos futbolistas que jugarían el 4 de noviembre en el Maracaná. Además de la situación de Nicolás Valentini, que este fin de semana descansaría tras el traumatismo sufrido ante Racing para llegar bien ante el Flu; dos de los jugadores habituales no estuvieron desde el arranque: Cristian Medina y Miguel Merentiel.

Almirón no los vio al cien por ciento físicamente, por eso decidió que vayan al banco de suplentes en el encuentro frente al elenco de Eduardo Domínguez, de acuerdo a lo que paró ayer, aunque no está confirmado. Ambos sumaron muchos minutos el martes y no formaron parte del ensayo. En esta ocasión, los reemplazaron Vicente Taborda y Luca Langoni. En el caso de Merentiel, luego ingresó por el primero de ellos.

El resto de los protagonistas para recibir al León en la jornada de hoy serían los titulares de Boca que el ex Independiente piensa para el Maracaná, con la salvedad de que Bruno Valdez estará por el tocado Valentini.

Bermúdez habló de la final

Como no podía ser de otra manera, el tema principal que hoy concierne al Mundo Boca es el partido decisivo en el Estadio Maracaná. La final ya se vive a flor de piel; pero, a deferencia del resto, el histórico defensor del Xeneize dijo que, si bien entiende “la ansiedad del hincha y la locura por este partido”, él hace “todo lo contrario”. “Voy día a día. Yo estoy pensando en Estudiantes. Creo que cada cosa tiene su tiempo. No tengo nervios ni ansiedad, siento que los chicos llegaron adonde están por méritos; hay un grupo de jugadores liderado por gente muy madura que da tranquilidad y fe”, sostuvo un Bermúdez que transmitió lo mismo con su semblante tranquilo.