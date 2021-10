“Con rebeldía”, la frase de Aguirregaray en la previa al duelo contra el Millonario

Estudiantes afronta una racha negativa de partidos sin poder ganar y en el horizonte aparece la maquina, River Plate. En este contexto, y luego de lo que fue la derrota ante Colón en Santa Fe, Matías Aguirregaray dialogó con CieloSports y respaldó al equipo.

“Estamos bien, el equipo sale con rebeldía y así vamos a encarar esta recta final y revertir esta situación para llegar a una Copa”, afirmó. Además, respecto al último cotejo y sobre lo que se viene, agregó: “Fuimos con la idea de ser protagonistas, y buscar al rival, pero también ellos juegan y lo salen a buscar. El equipo tiene rebeldía y más allá de empezar perdiendo, lo salimos a buscar y la luchamos”.

A su vez, remarcó que Estudiantes no sale a esperar a los rivales, que en el último compromiso de visitante tampoco lo hizo, y que nunca resignó el protagonismo del partido, inclusive, más allá de comenzar abajo en el marcador. “Fue un partido parejo, no creo que sea justo el resultado, porque nosotros tuvimos situaciones, como ellos tuvieron algunas y se van ganadores”, concluyó en cuanto a la derrota ante el Sabalero. Ahora, con River en la mira, el Pincha deberá responder ante el líder no solo con rebeldía, sino también con funcionamiento y resultados.