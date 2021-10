Zielinski define el equipo en Uno: ¿línea de 5 o de 4?

A retomar el camino ante el líder. A Estudiantes de La Plata le gusta jugar este tipo de partidos, y al entrenador Ricardo Zielinski, también. Se preparan de manera distinta en la previa, casi como un clásico. Además, aparece como una oportunidad casi inmejorable de volver a centrar el foco y enderezar el barco que hace seis fechas parece haber perdido un tanto el rumbo.

Son seis los encuentros que el Pincha no consigue ganar y hoy se encuentra en la necesidad de volver a sumar de a tres puntos para no perder la oportunidad de retornar a una competencia internacional el año que viene. Enfrente aparece River, la maquina de Gallardo que no para de ganar. Ocho triunfos al hilo, nueve puntos de ventaja en el campeonato y un estilo bien definido de juego. Ante esta situación, el Ruso prepara un equipo combativo y férreo en defensa para intentar frenar al Millonario y lastimarlo con ataques rápidos.

Pellegrini trabaja a contrarreloj en su recuperación para estar presente el domingo

En la práctica de ayer en el Country Club de City Bell, volvió a rodar la pelota y el DT repitió la formación que viene de perder ante Colón en Santa Fe. Es decir, sostuvo la línea de cinco defensores con Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Fernando Tobio y Matías Aguirregaray. Sin embargo, Manuel Castro volvió a completar los trabajos con normalidad y aparece con posibilidades de integrar el 11 inicial para recibir al Millonario el próximo domingo, 20.15, en Uno. Si esto finalmente se concreta, el esquema pasaría a ser un 4-4-2. Tobio dejaría su lugar y el uruguayo ingresaría por la banda derecha del mediocampo. Por otro lado, otro que trabaja a contrarreloj para estar el domingo es Matías Pellegrini. El volante sigue en recuperación de una contractura muscular y hoy intensificó las tareas en campo. Tuvo una primera parte de trabajos en el gimnasio, kinesiología y luego realizó algunos movimientos específicos en el campo.

La intención del cuerpo técnico es probarlo hoy en 1 y 57, y mañana también, para constatar que pueda formar parte de la convocatoria para este partido tan importante. Zielinski terminará de definir el equipo esta mañana en el estadio y luego brindará una conferencia de prensa. Además, mañana trabajará la pelota parada y demás aspectos tácticos.