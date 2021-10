Javier Godino: “La película tiene eso de ser muy de cine clásico”

Javier Godino es parte del elenco estelar de la película Lo inevitable, que hoy llega a las salas y que tiene a Juana Viale, Luciano Cáceres y Daryna Butryk como protagonistas. A la distancia hablamos con Godino para saber más detalles de su trabajo.

—¿Cómo se vive el estreno a distancia?

—Es extraño, da muchas ganas de ir a celebrar con los compañeros, da un poco de tristeza no poder participar de la celebración y el regocijo de lo que es un estreno, que es el resultado del esfuerzo de un gran equipo.

—¿La tecnología es lo que también te unió a la película?

—Fercks primero me contactó para otro proyecto, más grande, en el que estaban también Juana y Luciano, pero después me escribió para decirme que tenía este proyecto para filmar de manera más independiente, pulmón, a finales de año, lo leí, le hice una sugerencias, las tomó a favor, hizo una mejora de guion que engrandeció mucho la historia, porque la película tiene eso de ser muy de cine clásico, como de El monstruo de la laguna negra, y luego mezclarlo con temas posmodernos como el feminismo y el lugar de la mujer en la sociedad.

—¿Qué podés contar de “El Extraño”, tu ­personaje?

—Es una persona que llega de la migración de España a finales de los 20 o principios de los 30 del siglo pasado, parece ser que con una organización religiosa, y ha sido como el rechazado, el no querido, el maltratado, debe tener problemas mentales, no sabemos cuántos, es como el despojo, tiene discursos en su cabeza que a veces son suyos y otras de otras personas, y a la vez él está buscando una salvación, y es realmente alguien que puede ser peligroso, porque no sigue las reglas. Es un ser extraño, y es una persona tras toda esa deformidad.