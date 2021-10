Ingrid Grudke contó el acoso que sufrió: "Me tocaron la cola

Ingrid Grudke abrió su corazón y destacó sus malas experiencias en castings y publicidades. La modelo y actual concursante de fit model, puntualizó en un pésimo momento que tuvo que padecer y cómo en cierta época, era "normal" tocar a las modelos.

"En un comercial me pasó... Fue una situación incómoda. Antes era normal, me tocó la cola. Tenía 23 años. En ese momento lo hablé con mi compañero y me enojé varias veces. Ahora todo el mundo lo subraya como una gran cosa pero en ese momento era normal. Hoy a nadie se le ocurriría hacer eso. Está bueno evolucionar”, destacó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Además señaló que varias veces la pasó mal mientras trabajaba: "La pasé mal y me sentí incómoda muchas veces. Eso era normal hace 25 años atrás. En ese momento, era natural y normal. Los hombres lo están viendo y cuando dejen de defenderse un poco entre ellos esto va a cambiar”.