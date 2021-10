Bianca Cherutti: “Fue un desafío para mí misma entrar a La voz”

La intérprete Bianca Cherutti, de reciente paso por el exitoso certamen de canto La voz, se presentará este sábado a las 21 en Bremen Beer (diagonal 73 y 26), con entradas en venta en el lugar. Con ella hablamos para conocer su mirada sobre el show.

—En La voz la gran sorpresa fue tu búsqueda de anonimato y ahora justamente comenzás tu camino en solitario, ¿cómo estás viviéndolo?

—No sé si mi anonimato, sino poder hacerme valer por lo que yo puedo dar arriba de un escenario como artista, por lo que me vengo formando desde chica y me sigo formando. Fue básicamente un desafío para mí misma entrar a este certamen y sacarme muchos prejuicios que tenía conmigo misma. Obviamente el resultado, al exponerte, y más en un reality de esta categoría que lo ve tanta gente, no es fácil, pero no me arrepiento absolutamente de nada de lo que viví este año. Estoy muy contenta, muy enfocada en mi carrera, en todo lo que se viene el año que viene, lo que estoy generando como proyectos.

—¿Cómo preparaste este show y qué canciones vamos a escuchar?

—Es un show acústico, donde estoy acompañada de un guitarrista, y la idea es que la gente cante conmigo, se sienta tranquila, disfrute. Van a ser covers, más adelante voy a sacar mi primer EP, pero por ahora son canciones nacionales e internacionales. También va a ser el termómetro de lo que van a ser los shows en el verano.

—¿Que conocés de La Plata y cuáles son tus expectativas por tocar en la ciudad?

—Te soy sincera, nunca fui a La Plata y estoy a tan solo 60 kilómetros. Mi papá fue muchas veces, de hecho hay una posibilidad que haga en paralelo a mi carrera algo con él y que visitemos juntos la ciudad. Estoy muy contenta, porque esto es lo que te da la carrera, conocer más lo que es tu país, ir a provincias, así de a poco creciendo y haciéndome camino.