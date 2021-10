Señalan que a Sabrina Rojas no le gusta la relación Castro-Vigna

Luciano Castro y Flor Vigna están viviendo un intenso romance de casi tres meses. Luego de blanquearlo, los actores se muestran felices en cada evento o actividad en las que están juntos. Pero en las últimas horas, señalaron que a alguien no le cayó bien esta relación.

Más allá que está en pareja con el Tucu López, Sabrina Rojas estaría indignada con la relación de su ex y hasta se habla que Castro, se iría de la obra Desnudos, en la cuál trabajan juntos. La convivencia no sería la mejor y por eso se iría de la obra.

Adrián Pallares en Intrusos, destacó que a Rojas no le gusta para nada que su ex salga con Vigna y que esto influyó en su trabajo: "Ella le mandaba muchas indirectas, chistes en escena". Y agregó: "Él se va de vacaciones a hacer surf, eso me dijo. Hay que decir que a Sabrina Rojas le cayó pésimo lo de Flor Vigna, saquémonos las caretas".