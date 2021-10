Angelina Jolie enterró el pasado

Hace cinco años, Brad Pitt y Angelina Jolie terminaron su relación amorosa. Aún discuten por la tenencia compartida de sus hijos y también por la división de bienes que adquirieron a lo largo de la relación conyugal.

Ahora, la mujer prioriza su trabajo como cineasta y militante por causas humanitarias mientras educa a los niños en Estados Unidos. Además, decidió dejar atrás el pasado y se quitó un tatuaje que lucía en su cuerpo en honor a su exesposo, Brad Pitt. Este ilustraba la latitud y longitud de la ciudad en donde nació el galán. Por otra parte, se hizo otros en honor a sus seis hijos. De esta manera, se sometió a unas sesiones láser para cumplir con su cometido. Este detalle fue tomado en cuenta por la guardia periodística que la sigue a sol y a sombra, ya que estaría retomando el vínculo con un productor y colega que fue su primer marido.

Vale mencionar que la musa de Hollywood quiere instalarse en Europa, pero no ha podido hacerlo porque no quiere mantener una custodia compartida con su ex y es una batalla que dista de terminar a la brevedad.