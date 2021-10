Nicolás Goldschmidt: “La esencia del amor a Diego está muy presente”

En Maradona: Sueño Bendito, que llegará el viernes a Amazon Prime Video y que el jueves tendrá el primer episodio en Canal 9, Nicolás Goldschmidt encarna a Diego Maradona en sus primeros años de éxito. Con él habló diario Hoy a horas del estreno de la esperada serie.

—Después de tanto tiempo en el que no pudiste hablar del proyecto, ¿cuáles son las sensaciones que te genera su estreno?

—Una alegría completa. Pasó mucho tiempo desde que empezamos a hacerlo hasta poder mostrarlo; y siento que ese tiempo, de unos dos años, entre la preparación, llegar al rodaje, empezar a ver algo, me fue preparando para caer en lo que era el proyecto. Me da alegría de compartirlo a días de que lo pueda ver el público. El resultado siento que es profundamente emotivo y emocionante, con una calidad altísima, con un elenco de los mejores actores y actrices que tenemos, y de otros países. Es un lujazo, y que me den la camiseta 10 para compartir con este tremendo equipo es un privilegio enorme. Estoy muy agradecido.

—¿Cómo se resignifica el proyecto sin Diego?, ¿Creés que a él le hubiese gustado?

—Pude ver el trabajo de mis compañeros y del elenco completo. Se siente que el Diego está ahí, con algunas cosas que lo hacen estar más presente. Al mismo tiempo es lindo ver que es una ficción; y así como él era creador de fantasías, nosotros también nos ocupamos de recrear momentáneamente esa fantasía. Ya va a ver a Juan bailando con un ritmo tremendo, a Nazareno levantando la copa, es totalmente emocionante; o a mí, que me tocaron escenas hermosas con Pepe Monje, Mercedes Morán, Peter Lanzani. Están haciendo trabajos muy amorosos, y hay algo de la esencia del amor que se le tiene a Diego que está muy presente.

—¿Una imagen, frase o recuerdo que tengas de Maradona?

—Una imagen de él en un potrero, chiquito, con un jugador un poco más grande, que llora porque se ve que perdió y Maradona lo está alentando. Me parece muy potente, tierna y sensible.