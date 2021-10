Llega una nueva edición de Asterisco

Del 28 de octubre al 7 de noviembre se realizará la octava edición de Asterisco, Festival Internacional de Cine LGTBIQ+, en diferentes salas de la Ciudad de Buenos Aires y online por la plataforma Contar y MICA. Diego Trerotola dialogó en exclusiva con diario Hoy sobre la edición.

“Siempre está la incertidumbre, la estuvo, sobre cómo iba a ser esta edición. El año pasado fue online y decidimos retomar el espíritu de Asterisco y estamos muy felices de encontrarnos con el cine en el cine, la visibilidad que dan las actividades, la visita de cineastas de afuera. Todo hace que tengamos mucha alegría, por reencontrarnos posprimera parte de pandemia, enfrentándonos con la experiencia del cine de nuevo, tal vez muchos vuelvan al cine con el festival”, cuenta sobre la vuelta a la presencialidad de la edición.

“Vamos a tener películas en fílmico, cine mudo, películas digitales, trayendo los 100 años del cine en Asterisco, con películas de distintas décadas de la historia del cine, recorriéndola con la mirada torcida que tiene el festival, repasando el cine de manera zigzagueante, yendo al pasado, viendo el presente, pero también a futuro, por eso tenemos la sección de Work In Progress”, agrega sobre el espíritu del festival.

“Programamos películas que nos interesan por su valor cinematográfico, y durante los primeros años buscábamos un cine que nos interpele, que nos haga un poco desestabilizarnos y no que represente o que tenga personajes o situaciones arquetípicas o temas, necesariamente, en Asterisco estamos en la búsqueda de un cine que nos desafíe y nos saque del lugar cómodo del espectador, porque muchas veces la propia película lo propone y construye, sin buscar que dudemos, cuestionemos, tengamos incertidumbres, que no crezcamos a partir de ellas, y las ocho películas en competencia y en todas las secciones buscamos eso, creando un campo que no conocíamos, construyendo un espacio y eso de volver a las salas tiene ese valor. No somos un festival donde la diversidad sexual y de género son lo importante, sino la experiencia cinematográfica, que eso genere una estética, una narrativa que nos ponga en un lugar particular de búsqueda”, concluye.