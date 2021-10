Laura Cornejo: “La danza me devuelve a la vida”

Formada como bailarina, académica y docente en el arte popular, Laura Cornejo puso manos a la obra para escribir y darle forma a una producción gráfica titulada Bailes y poéticas serranas, otra forma de significar la danza que fue presentada de forma reciente y es por ello que fue entrevistada por Hoy.

—¿Qué significa la danza en tu vida?

—La danza fue, en su inicio, una actividad de recreación. Luego revela mi manera de expresarme, comprender e intervenir en el mundo hasta elegirla como profesión. La danza, en mí, toma diferente dimensiones, por un lado comprenderla en un contexto social que manifiesta sus necesidades, denuncia realidades, conmueve sentidos y revaloriza el diálogo compartido de diferentes grupos. Por otro lado, su dimensión artística que exige poner en tensión lo que me habita, los imaginarios que me envuelven y que a su vez se reconstruyen una y otra vez como folklore dinámico que conversa con la actualidad. Por último la dimensión pedagógica de la danza, que como docente me abraza la responsabilidad de acompañar estudiantes del Profesorado de Danza de la Universidad Provincial de Córdoba, que me impulsa a crear junto al equipo, diferentes propuestas y abordajes para potenciar una sociedad que descubra su lenguaje corporal, que devele la creatividad poética y emancipe ciudadanos/as de pensamiento crítico artístico. La danza me devuelve a la vida, me conecta con lo más sensible y vulnerable, me enlaza con mi historicidad que se sostiene de la historia colectiva y me enfrenta al compromiso de asumir mi posicionamiento desde diferentes escenarios. Venía construyendo de manera profunda éstas búsquedas e improntas en el ámbito escénico y también en el pedagógico. Algunos escritos investigativos hicieron de soporte teórico en algunas puestas artísticas para fundamentarlas y que sean tomadas en cuenta. Más tarde estos escritos fueron requeridos por colegas y bailarines para tomarlo como bibliografía y antecedente. Estos caminos me llevaron a escuchar la necesidad que no solo era mía sino de un gran porcentaje de hacedores culturales que necesitaban tanto como yo, que se condensen en una obra de formato libro. Surge porque el interior del país tiene mucho por decir, porque es necesario resguardar las memorias orales y revalorizarlas. Surge como misión, como pulsión interna de una región cultural que necesita ser escuchaba y tenida en cuenta. Esta obra entrama a un colectivo diverso que en su singularidad provoca una cultura rica y potente en su identidad.

—¿Qué análisis realizás de la escena artística en la actualidad?

—En relación a la escena folklórica de la danza actual, considero que hay estéticas y paradigmas que se imponen fuertemente desde hace décadas y obstaculiza la posibilidad de mostrar la multiculturalidad tanto histórica cómo artística que emergen. La jerarquización de lenguajes desde una mirada conservadora del arte, provocó y provoca una fragmentación dentro del mismo campo dejando en la periferia a quienes no responden a esos patrones. Por lo tanto creo pertinente y urgente rever los parámetros, los sentidos y configuraciones para que dejen visibilizar un folklore dinámico que se redefine constantemente. También considero que las propuestas actuales conllevan una fuerte convicción y trabajo que se logra de manera independiente, sorteando múltiples dificultades para obtener el objetivo.