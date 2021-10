Juan Palomino y Nazareno Casero en la piel de Dios

Finalmente este viernes se producirá el estreno de la esperada serie Maradona: sueño bendito, inspirada en la vida de Diego Armando Maradona. El proyecto desembarca en Amazon Prime Video y un día antes, el jueves, a las 22, se podrá ver su primer episodio por Canal 9. En la serie, Juan Palomino y Nazareno Casero encarnan al ídolo de todos los tiempos y diario Hoy ­dialogó con ambos, en exclusiva, a horas del lanzamiento.

—Después de tanto tiempo en el que no pudieron hablar del proyecto, ¿cuáles son las sensaciones de que finalmente se estrene?

—Nazareno Casero: Ahora estamos hablando un montón, ahora de golpe no podíamos hablar y ahora tenemos que hablar un montón y sin parar. Ha pasado algo que en mi caso, por lo menos, me ha gustado mucho lo que vi, el resultado me ha gustado mucho, y además del cariño y amor con el que hemos trabajado, y nos han tratado, encima que el producto esté bueno y vos puedas hablar con el pecho inflado de orgullo de la serie y ver que está a la altura de la historia de Diego y de las expectativas, es un sueño bendito, de alguna manera, porque era una apuesta muy grande. Maradona, el mundo Maradona, con lo que significa, quedarte corto, pasarte, estar a la altura es un laburo increíble en el que tengo la suerte de haber podido participado, de estar en el cardumen este y dejarme llevarme por la corriente.

—Juan Palomino: Yo me la pasaba subiendo de peso y no podía decir nada, hasta que salió la primera foto y pude blanquear lo que estaba haciendo, hasta ese momento escuchaba los comentarios de qué me había pasado. Ahora estamos hablando hasta por los codos. Han sido momentos muy emotivos ver la proyección junto a los colegas, volver a revivir cosas que hemos vivido, mis compañeros expresando la rebeldía, las arengas y necesidades del personaje dentro del contexto político, social y económico, fue maravilloso, la reconstrucción que han hecho de la historia nuestra y de la de Maradona, me da alegría y orgullo formar parte de este sueño bendito.

—Imagino el desafío de hacerla, ¿cómo se resignifica ahora el proyecto sin Diego? ¿Creen que a él le hubiese gustado, hubiese estado conforme?

—NC: Creo que ha sucedido algo bastante místico, que hay un halo místico que envuelve a la figura de Maradona, del casi trance al que entran los fanáticos de Maradona, de amor y devoción. También creo que tenemos la bendición de Diego, desde el lado místico, porque se han resuelto situaciones que eran difíciles, ha encajado todo de una manera que sin eso no se podría haber hecho, no es que se resolvían las cosas solas, había un equipo humano detrás para que salgan, y las cosas salían. Al ser tan grande y ambicioso el proyecto, que las cosas tengan un movimiento y vayan fluyendo, sentimos que había algún tipo de ayuda “cósmica”, sin entrar en una mística, pero la energía que mueve y significa Maradona era muy grande, y la pudimos encauzar en el proyecto. Los veo a Juan y Nico y lo veo a Diego, y somos nosotros hace cinco años en el proyecto. Cuando la gente lo vea, va a ver esa bendición o toque diciendo que vayamos para adelante. Es una apreciación mía, pero es bastante notorio.

—JP: Entiendo que las nuevas generaciones entenderán a Maradona más allá de los “eeeeh”, emoticones y GIF, a partir de lo que cada uno construyó, y seguramente Maradona, que nunca apareció en los sets, seguramente lo disfrutaría, porque es poner en carne sentimientos, sangre, una parte de la historia de uno, debe ser muy difícil verse reflejado en actores, pero me quedo también con lo que representa también ser difícil poder expresar algo y al mismo tiempo entrar en la zona del disfrute. La serie va a permitir disfrutar, emocionarse, entender esa figura en el contexto que se movió, va a pedir esa atención para acercarnos a la comprensión del sujeto, y lo hicimos con mucho amor y rigurosidad y cada uno puso lo que había que poner para entender a ese referente de la cultura argentina.

—Lo encarnan en diferentes etapas y circunstancias de su vida, pero quería que me cuenten una imagen, frase o recuerdo que tengan de Maradona...

—JP: “La pelota no se mancha, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”. Para mí es muy clave ese relato.

—NC: Maradona peleándose en la calle con uno que le roba la gorra, cuando va a apoyar a los jubilados; se llama “Maradona piña callejera” en YouTube, es un momento en el que es tan visceral y tan real que me interpela por todos lados.