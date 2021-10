Sebastián Eslava: “Es un gran momento para los actores”

Sebastián Eslava estrena el domingo en StarzPlay, Malayerba, en la que comparte cartel con María Elisa Camargo, Carolina Gaitán y Juan Pablo Urrego. Una historia que toma el cannabis como punto de partida para hablar de muchas cosas. Diario Hoy dialogó en exclusiva con Eslava para conocer más de su trabajo.

—¿Qué fue lo que te impulsó a estar en ­Malayerba?

—A decir verdad, antes de leer los guiones, los procesos son muy lentos, y va acompañado de saber quién está detrás del proyecto, y yo ya había trabajado con la productora Dynamo y eso me garantizaba que iba a ser un producto de calidad. Natalia Echeverri, productora y creadora de la serie, con quien ya había trabajado antes y Andrés Beltrán, también productor, me contaron de qué iba la serie, que iba de cannabis, no podían revelar mucho más, y otra cosa que me impulsó fue trabajar después de la pandemia. Todos los castings y audiciones los hice en cuarentena, así que saber que iba a volver al set para un buen proyecto ya me tenía cautivado.

—El eje central de la serie es la industria farmacéutica del cannabis, habla de drogas, pero rompe con el estereotipo de las “narconovelas”, con una historia de amor, resiliencia y lucha. ¿Te interesaba que vaya por ahí el proyecto?

—Sí, totalmente, en Colombia, y yo ya estoy hastiado del tema narcotráfico, no es que digo que no se hagan, porque podés hacer nuevas cosas con una mirada interesante, pero ya está bien con Pablo Escobar, que se siga viendo que el país tiene de escudo el narcotráfico y Colombia tiene tantas cosas fascinantes. Como esta serie que habla del cannabis, que además puede ser cultivado en grandes superficies y cannabis de gran calidad, y que tiene tantos beneficios y hay que romper el paradigma que solo sirve para “elevarse”. No lo es, tiene beneficios medicinales, comprobados científicamente, es un privilegio poder expandir el universo de que Colombia solo es narcotráfico.

—¿Qué fue lo más difícil a la hora de ponerte en los zapatos de Félix, tu personaje? ¿El pasado, el presente, unir las dos cosas?

—Fue un personaje y una serie de la que no puedo decir que nada fue difícil, porque estábamos muy bien acompañados con un gran equipo y dirección, buenos guiones, que hicieron que se disfrutara mucho el proceso. Félix lleva una carga emocional muy fuerte, por su padre, su pasado, está quebrado, su madre está atravesando una enfermedad muy compleja, tiene el desamor de Mariana, que no ha logrado superar, y se la encuentra después de muchos años y le mueve el piso... Así que la primera temporada fue estar con toda esta turbulencia dentro de él, y busqué lograr un balance con eso, con lo que le pasa por dentro, no lo puede expresar y lo que pasaba en mi cuerpo, para que se vea real, que no se pasara, que no se sobreactuara, su psicología, eso fue un reto.

—¿Cómo conectaste con los compañeros para que los vínculos se vean tan verdaderos? ¿Habías trabajado con ellos anteriormente en otros proyectos?

—Conocía a María Elisa, pero no había trabajado con ella antes, a Juan Pablo lo conocía un poco, y tenía mucha admiración por su trabajo, y quería trabajar con él, sabiendo que íbamos a tener buena química juntos. Con Carolina no tuve muchas escenas, pero la conocía de antes, y creo que todos nos complementamos, apoyados en los guiones que estaban tan bien escritos, y el equipo de trabajo. Creo que la energía en un set la pone el director, y aquí también el showrunner, que está todo el tiempo pendiente en el set, que era Esteban Orozco, y los directores. Andrés Beltrán, que es con quien arrancamos, tiene una energía muy amable, te sientes a salvo con este equipo de trabajo, sabiendo que nos podíamos equivocar, explorar cosas, desde los ensayos, entonces todo eso hacía a que haya una apertura a tener una buena relación con los actores y a luchar porque la serie y la historia que estamos contando sea la mejor. Creo que el secreto es ese, generar un ambiente de trabajo sano, un ambiente en donde se pueda explorar y equivocarte y hacer diferentes cosas.