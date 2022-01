Continúa con la intensa pretemporada en City Bell

Tras un miércoles de menor exigencia, el plantel de Estudiantes regresó a las jornadas de doble turno con el foco puesto en la triple competencia (Copa de la Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina). Ricardo Zielinski está conforme con la pretemporada que viene realizando el equipo y aguarda expectante las novedades en el mercado de pases. Desde el club informaron tres nuevos casos positivos de Covid-19: Emmanuel Más, Fabricio Iacovich y Santiago Núñez.

La práctica matutina tuvo mayor foco en la parte física, mientras que en horas de la tarde los jugadores realizaron tareas con pelota. La gran novedad fue la partida de Matías Aguirregaray.

Vale recordar que el Pincha no se encuentra trabajando a plantel completo en el predio, ya que en el inicio de la semana el grupo se vio nuevamente afectado por el coronavirus: Mariano Andújar, Juan Pablo Zozaya, David Ayala, Andrés Ayala, Fernando Zuqui y Francisco Apaolaza fueron testeados positivos.

Según el cronograma que dio a conocer el club, los dirigidos por Zielinski tendrán nuevamente doble turno en el día de hoy, mientras que la semana concluirá mañana en horario matutino. El CT tiene pensado cerrar la actividad con una práctica futbolística ante Colo Colo en Uno. El domingo habrá libertad para el equipo y el lunes dará inicio la tercera semana de pretemporada.

Agustín Rogel pone la firma

Tal como lo venía adelantando diario Hoy, ayer era el día clave para que la representación de Rogel logre arreglar su salida del Toulouse. De hecho, fue el propio club francés que anunció la desvinculación del defensor. En este sentido, el uruguayo llegaría en las próximas horas a nuestro país para firmar contrato con Estudiantes hasta diciembre del 2022.

La operación termina siendo exitosa para el Pincha por dos cuestiones: logró recuperar a un jugador que creía haber perdido y además Rogel llega con el pase en su poder.

Auzqui dejó de ser prioridad

Sin dudas el posible regreso de Carlos Auzqui generó gran ilusión en los hinchas de Estudiantes. Pero en las últimas horas el retorno del “Perrito” habría quedado en stand by. El jugador no tiene un contrato accesible, a tal punto que Vélez se bajó de la negociación, por lo que la Comisión Directiva del Pincha ya no lo tendría como prioridad. Desde el club albirrojo entienden que el puesto “está cubierto”.

Ezequiel Muñoz, a un paso del Pincha

Según pudo confirmar diario Hoy al cierre de esta edición, la Secretaría Técnica de Fútbol tiene acordada la llegada de Ezequiel Muñoz, defensor central de 31 años con último paso por Independiente. El jugador, surgido de Boca y con una década de carrera en Europa, llega con el pase en su poder. En la última temporada, no disputó partidos y fue operado de la rodilla.