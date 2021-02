Corcho Rodríguez debutó con la casaca del Pincha

No perdió tiempo y saltó a la cancha. Luego de firmar su contrato con Estudiantes de La Plata por la mañana, Jorge “Corcho” Rodríguez se calzó la camiseta del Pincha con el dorsal número 30 en su espalda y debutó en el amistoso de ayer ante Arsenal de Sarandí.



Con la presencia del exmediocampista de Banfield en cancha, el equipo de Ricardo Zielinski no se sacó diferencias con los de Gustavo Rondina, aunque sí tuvo la novedad saliente del buen rendimiento de Rodríguez.



El jugador de 25 años estuvo por primera vez con sus nuevos compañeros y, sin ni siquiera compartir un entrenamiento en el Country de City Bell, saltó a la cancha en el equipo con mayoría de titulares. Si bien el cuerpo técnico lo trajo para que se convierta en uno de los líderes de la mitad de cancha, su repentina participación en el encuentro preparatorio de ayer se debe a que el Ruso tampoco puede contar con David y Andrés Ayala, ambos aislados por coronavirus. David, por dar positivo en el examen de la semana pasada, mientras que su hermano Andrés por ser contacto estrecho, aunque su resultado en el test haya sido negativo. Por dicha razón, además de querer evaluarlo, Zielinski lo incluyó en el primer equipo junto a Mauro Díaz, Darío Sarmiento y Diego García en el mediocampo.



El partido, que se pudo observar por la plataforma oficial del club, Estudiantes Play, no tuvo demasiadas emociones, aunque sí se pudo destacar la actuación del Corcho Rodríguez en su debut con los colores del Pincha.



El equipo del Ruso fue el que dominó el juego, sobre todo en la primera mitad donde tuvo varias ocasiones para abrir el marcador, y parte de que eso sucediera fue responsabilidad de la nueva incorporación. El refuerzo por quien tanto luchó la dirigencia de Estudiantes fue una de las piezas claves en el equilibrio del equipo y dejó varios aspectos positivos en la creación de juego. Se mostró activo en el medio, fue salida permanente para la defensa y el arquero, y cada vez que empezaba a gestar el ataque Pincharrata, la pelota pasaba por el exfutbolista del Taladro. A la hora de marcar, Rodríguez tuvo algunas dificultades, también propias de la poca compañía y colaboración de sus compañeros en la mitad de cancha. El mediocampista estuvo solo en la marca, ya que tanto Mauro Díaz, como Darío Sarmiento y Diego García son jugadores ofensivos y sin tanto retroceso.



La figurita difícil del mercado de pases dejó una buena primera imagen en el cuerpo técnico del Ruso y en el hincha que lo pudo ver por Estudiantes Play.