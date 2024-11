Correr el Rocha es un sueño cumplido y ganarlo una utopía

Por Galopón

Estamos en la cuenta regresiva a la espera del Gran Premio Dardo Rocha. Cada minuto cuenta, cada hora que pasa es una menos de cara a la carrera más importante del turf local. Por eso para el platense común es el “clásico de los clásicos”; en cambio para el burrero es el Rocha, a secas. Con ese nombre se lo conoce y se lo destaca. Faltan escasas horas en las que mucho puede pasar, todavía. Que alguno se baje de última, perdiendo la carrera un animador.

No hay una sola manera de vivir la previa del Dardo Rocha, tan cara al sentir platense. Cada uno de los equipos involucrados en la competencia lo hará a su modo y estilo. Habrá dueños ansiosos, que llamarán cada media hora a sus respectivos “studes” para conocer novedades.

Peor que perder esta gran carrera es no tener caballo para correrlo, ya lo dice el tango: “Pingo querido, no te me manques p’al...”. No se conoce entrenador, jockey, propietario, criador, veterinario, capataz, peón o sereno con raíces en el Bosque que no haya querido ser parte alguna vez del evento: Correrlo es un sueño cumplido, ganarlo es la utopía hecha realidad.

Trataremos de “menoscabar” a fondistas probos como Crazy Talent, Treasure Island, Lagarto Boy o Sofware y buscaremos la excusa “perfecta” para no jugarlo, como que “no entrenan en esta pista”. En cambio, ensalzaremos al extremo al único potrillo del lote, Seek Wave que se le anima a los mayores con sólidos argumentos como para que el Rocha se quede en La Plata.

Para los involucrados, quedan algunas horas menos para mirar al cielo y seguir rezando por un triunfo…. Será una carrera para alquilar balcones. La mesa está servida, hagan juego, señores.

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1ra.) 5 – 2 – 4

2da.) 4 – 2 - 3

3ra.) 7 – 6 – 1

4ta.) (2– 2 A) – 5 - 7

5ta.) 7 – 8 - 5

6ta.) 9 – 4 – 1

7ma.) 11 – 6 – 8

8va.) 8 – 4 – 5

9na.) 5 – 6 - 2

10a.) (15 – 15 A) – 6 - 2

11a.) 3 – 8 – 9

12a.) 11 – 9 – 10

13a.) 6 – 11 – 1

14a.) 5 – 7 – 6 – 11

15a.) 10 – 3- 14

16a.) 6 – 13 – 9 - 2