Creer o reventar: un algoritmo matemático predijo qué país será campeón del mundo

En poco menos de dos meses, 32 selecciones pujarán en Catar por quedarse con el trofeo de la Copa del Mundo. En la previa, son varios los candidatos al título ya sea por historia o por los nombres propios que componen sus planteles. Ahora bien, resulta difícil arriesgar quién se quedará con la corona que en Rusia 2018 obtuvo la Francia de Kylian Mbappé y Antoine Griezmann.

Un algoritmo, propiedad de la agencia Liberum Capital –con sede en Londres–, predijo qué selección se consagrará campeona del mundo. El modelo matemático se implementó hace algunos años y anticipó correctamente los ganadores de los últimos mundiales: Alemania y Francia.

Joachim Klemen, que trabaja en finanzas hace más de 20 años y es estratega de la firma británica, aseguró que el modelo se fundamenta en una serie de datos que reúne una enorme cantidad de variables socioeconómicas; además de los resultados de cada combinado, el rendimiento de cada futbolista en su equipo, los estilos de juego, e incluso variantes como el clima y la temperatura. Aunque muchos señalan que también hay un componente que es el azar, ya que, como decía Dante Panzeri, el fútbol es la dinámica de lo impensado. Creer o reventar.

Argentina, campeona de la mano de Messi

Según este algoritmo, la Selección Argentina levantará la Copa del Mundo en 2022. El equipo de Lionel Messi ganará en semifinales ante España, y en la final vencerá a ­Inglaterra, un duelo que sin lugar a dudas tiene precedentes.

Es habitual que varios bancos de inversión hagan sus predicciones antes de las grandes gestas deportivas a partir de los modelos que utilizan en sus trabajos diarios. “Desde que me desempeño en servicios financieros, si hay algo que he perfeccionado, es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas. Si tengo razón, es habilidad y, si me equivoco, es culpa de otra persona”, advirtió el agente, por si falla su anticipo.