Capitán eterno: Leo Ponzio le puso punto final a su carrera con un partido en el Monumental

En un marco de suma emoción y con el merecido homenaje, Leonardo Ponzio tuvo un gran recibimiento en su partido despedida que generó la ovación de 70.000 almas presentes en el estadio Monumental. El exmediocampista alcanzó su mejor versión y participó de una de las mejores etapas de la institución: estuvo presente en los 14 títulos que ganó River en los últimos ocho años bajo la conducción de Gallardo y eso le bastó para ser el más ganador de la historia del club. Antes había sido campeón con otros DT como Diego “Cholo” Simeone, Ramón Ángel Díaz y Matías Almeyda del Torneo de la B Nacional. Su último partido oficial había sido el 18 de diciembre de 2021 frente a Colón por el Trofeo de Campeones.

El capitán eterno fue el último en ingresar al campo de juego luego de que lo hicieron sus invitados, grandes leyendas de la institución. Entre los más aplaudidos estuvieron Enzo Francescoli, Ariel Ortega y Marcelo Gallardo.

Quienes acompañaron a Ponzio se sentaron en una pequeña tribuna. Una vez que todos se ubicaron, comenzó un juego de luces con los colores millonarios, blanco y rojo, al costado del campo de juego. Detrás de los arcos aparecieron llamas artificiales y los papelitos.

“Gracias por venir a compartir esta noche conmigo. Gracias a todos los muchachos, ustedes saben que me pusieron en este lugar a mí. Me dieron el valor que una persona creo que lo mejor que le puede pasar, el valor humano. Gracias a mi familia, nunca soñé esto. Soy adoptado en esta casa. No sé qué decir, tengo muchas emociones. No tiene explicación esto. Lo superó todo. Muchas gracias en serio”, declaró Ponzio con la voz quebrada.

La trayectoria del León

Ponzio inició su carrera en Newell’s en 2000, fue campeón con el Sub-20 de Argentina en 2001 y jugó cerca de 250 partidos en Zaragoza en 10 temporadas, aunque su carrera estará siempre ligada a River. El León jugó 358 partidos y anotó 10 goles en las dos temporadas que jugó entre 2007-2009 y luego desde su regreso en 2012 para jugar en el ascenso la segunda parte del Nacional B hasta su retiro.