El sueño de Roger Federer en su despedida

La trayectoria de Roger Federer en el torneo de la Laver Cup, que significará su adiós al tenis, será obligadamente breve. Las condiciones físicas hacen que el primero de los Tres Grandes, número 1 del mundo y ganador de 20 títulos de Grand Slam, no esté apto para disputar un duelo individual, por lo que jugará uno de los duelos de dobles, probablemente el que cerrará la jornada de mañana.

“Tal vez pueda jugar dobles con Rafa, eso sería un sueño absoluto”, dijo la leyenda nacida en Suiza, en declaraciones recogidas por SRF News. El español Rafael Nadal, actual número 3 del ranking ATP, también miembro de los Tres Grandes y unido a Roger por una relación de amistad, ya jugó a su lado uno de los dobles de la Laver Cup 2017, la primera edición del torneo.

La decisión de que Roger juegue junto a Rafa sería de Bjorn Borg, capitán del equipo europeo junto a Thomas Enqvist, que ayer mismo manifestó su admiración por Roger, como prácticamente todos los presentes en Londres.

Federer, de 41 años, había anunciado su retiro el jueves pasado y que su último torneo sería en la Laver Cup que se disputará en Inglaterra. Sin embargo, no había confirmación de qué partidos contarían con su presencia: “No voy a poder jugar partidos individuales, esto estaba bastante claro. Por eso no fue una opción jugar el torneo de Basilea en octubre. Seguramente juegue el dobles aquí el viernes por la noche y eso es todo. Le pregunté a nuestro capitán, a Bjorn Borg, si estaba bien que hiciera eso y me dijo que podía hacer lo que quisiera”, reveló el ganador de 20 Grand Slams.

“Está claro que lo más bonito sería jugar el dobles aquí con Nadal porque ha sido mi gran rivalidad”, agregó el suizo sobre su partido despedida. Vale aclarar que las parejas de dobles y los duelos mano a mano todavía no están definidos.

Este año los miembros del equipo Europa de la Laver Cup son el noruego Casper Ruud, el griego Stefanos Tsitsipas, el serbio Novak Djokovic, el escocés Andy Murray, Nadal y Federer. En tanto, por Resto del Mundo estarán el porteño Diego Schwartzman, el canadiense Auger-Aliassime, el australiano Álex de Miñaur y los estadounidenses Taylor Fritz, Frances Tiafoe y Jack Sock. El mismo será capitaneado por John McEnroe.