Dybala palpitó los amistosos y la previa de Catar 2022

Paulo Dybala expresó su felicidad por estar en la Selección Argentina a tan poco tiempo del Mundial Catar 2022 y tras haber quedado fuera de la última Copa América. “En ningún momento me enojé ni tuve una mala reacción hacia el cuerpo técnico”, afirmó. El futbolista de Roma destacó que “ese año no había sido el mejor por las lesiones”. Además, agregó: “Soy una persona muy autocrítica y siempre trato de mejorar para poder dar todo. Cuando vi el resultado me puse muy contento por el grupo. Eran mis compañeros y donde tengo buenos amigos de mucho tiempo”.

Con respecto a la proximidad de la Copa del Mundo, fue contundente. “Se consiguieron dos títulos, el equipo está cerca de la gente y hay mucha ilusión. Se creó una linda atmósfera y nosotros también lo vivimos así. Hay confianza y buena onda. Hay que estar tranquilos y seguir de la misma manera”, manifestó.

“Es otro Mundial este. Es otro equipo, otros compañeros. Hay muchos chicos nuevos. La verdad que el grupo es increíble. Hubiese sido lindo haber tenido mayor participación en el Mundial anterior, pero se dio así”, aseguró.

En cuanto a la elección de seguir su carrera en la Roma, contó: “Obviamente que pensé en la Selección para elegir. Yo jugué muchos años en la Juventus y para mí era difícil pasar a otro club de Italia, pero a la vez sabía que no me iba a costar la adaptación a la liga”.