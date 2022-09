Mayweather confirmó la revancha ante McGregor

El boxeador norteamericano y múltiple campeón Floyd Mayweather confirmó que volverá a pelear frente al luchador de artes marciales mixtas, el irlandés Conor McGregor. A cinco años de su histórica pelea en su primer y único enfrentamiento hasta el momento, The Money anunció que habrá revancha.

En diálogo con el medio británico Daily Mail, el boxeador que se retiró como campeón mundial declaró: “Quiero salir este fin de semana y divertirme (contra el japonés Mikuru Asakura). Luego tengo otra exhibición en Dubái en noviembre y pelearé contra Conor McGregor en 2023”. De esta manera, se concretaron los múltiples rumores que ­surgieron en el último tiempo y se confirmó que habrá un nuevo enfrentamiento.

“No sabemos si va a ser una exhibición o una pelea real, pero ha habido conversaciones entre ambos y se hará. Preferiría una exhibición, no me gustan las peleas en las que voy a recibir un castigo real”, reconoció Mayweather.

Para terminar, le puso un poco de condimento a la revancha: “Muchachos como Conor McGregor y muchachos que realmente no golpean fuerte, como youtubers o de UFC, realmente no me importa chocar con ese tipo de individuos, pero nada me pondrá en una posición en la que me vaya a hacer daño”.

En cuanto a su enfrentamiento en el T-Mobile Arena de Las Vegas, de Estados Unidos, Floyd Mayweather volvió de su retiro en el año 2017 para subirse al ring ante la estrella de artes marciales mixtas Conor McGregor. El combate finalizó con victoria del estadounidense en el décimo round por nocaut técnico y se convirtió en la pelea que más ingresos generó en la historia del boxeo, con aproximadamente 1.000 millones de dólares. Habrá muchas expectativas para el combate de revancha, ya que el irlandés de 34 años tiene sed de victoria, encontrándose en plena actividad siendo partícipe de las categorías de peso ligero y peso wélter de la UFC.