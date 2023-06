Crisis en Vélez

Los resultados deportivos para el Fortín no son buenos en el último tiempo y las quejas de los hinchas frente a la Comisión Directiva están cada vez más presentes en el José Amalfitani cuando juega Vélez. Ante la derrota en Córdoba por 2-0 frente a Belgrano, Ricardo Gareca (que tomó el mando hace poco y no le pudo encontrar la vuelta al equipo) decidió renunciar aunque todavía no está definido y los dirigentes buscan revertir la situación hoy.

Además de eso, el conjunto fortinero se encuentra en el puesto de descenso por tabla anual, pero también comprometiéndose con los promedios del año que viene. Con todo este cumulo de cuestiones y la imagen de Gareca en el medio, los hinchas albiazules ayer se convocaron en la sede para pedir la renuncia de los directivos, bancar al entrenador e insultar a los jugadores, por lo que se vivió un clima muy tenso durante toda la tarde en Liniers.