Cuenta regresiva para la Copa América: la Selección espera por Messi y compañía

Tic-tac. El reloj corre y el inicio de la Copa América se acerca. A menos de un mes para que la Selección Argentina debute el 20 de junio frente a Canadá en Atlanta, Lionel Scaloni empezará a juntar a los 29 jugadores convocados para dar el primer paso a los entrenamientos en los Estados Unidos.

Argentina jugará el primer encuentro de carácter amistoso frente a Ecuador el 9 de junio en el estadio Soldier Field de Chicago y luego el siguiente partido preparativo lo disputará frente a Guatemala cinco días después: el 14 de junio en el Commanders Fiel ubicado en otro estado del país norteamericano, Maryland. Tras estos encuentros, solamente seis días después, el 20 de junio, debutará en la Copa América. El duelo será frente a Canadá y justamente se trata del partido inaugural del torneo. 120 horas después, el 25 de junio, jugará su segundo partido ante Chile y cerrará su participación en fase de grupos frente a Perú el 29.

El problema de este apretado calendario antes de la Fecha FIFA llevó al Tata Martino a decidir darle un descanso a Messi este sábado 25, en el que Inter Miami debe visitar en Canadá a Vancouver Whitecaps. Se espera que Leo juegue el miércoles 29 ante Atlanta United y el sábado 1° de junio contra St. Louis City, ambos de local. Cabe destacar que el argentino viene de completar los 90 el 19 de mayo frente a DC United. Antes de eso, se había perdido el duelo frente a Orlando por una mínima lesión, pero venía de completar cinco partidos seguidos.

“Aunque no hemos recibido una actualización oficial sobre la disponibilidad de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets para este fin de semana, entendemos que no harán este viaje. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro rival y para nosotros era importante comunicarlo a nuestros aficionados lo antes posible”, informó el director general de Whitecaps, Axel Schuster. Las tres estrellas guardaron energías de cara a los dos próximos compromisos del club de Gerardo Martino, ambos en casa contra el Atlanta United y el Saint Louis.

El astro argentino disputó un total de 13 partidos en lo que va del año contando la MLS y los tres duelos de la Concacaf Champions Cup. En 10 de estos fue titular, fue remplazado solo en dos y se perdió seis encuentros: cuatro por problemas musculares, uno por descanso y uno por lesión. Lo que más sorprende del rendimiento de Messi son sus tremendas cifras. En total, marcó 12 goles y otorgó 11 asistencias en 1084'. Esto significa que la Pulga anota o asiste a un compañero cada ¡47 minutos!.

Por otro lado, parte del plantel elegido por Scaloni disfruta de sus vacaciones postemporada en Europa. Hace algunos días Emiliano Martínez aprovechó para irse a una playa con su familia, mientras que otros como Gerónimo Rulli decidieron volver al país para visitar a sus allegados antes de quedar concentrados en los Estados Unidos para el inicio de la Copa América.