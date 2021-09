Cuenta regresiva y tensión en aumento para las elecciones de Cambaceres

Aún cuando quedó fijado que el próximo sábado los socios de Defensores de Cambaceres deberán concurrir a las urnas, el panorama institucional continúa siendo incierto en el Rojo de Ensenada.

Los comicios fueron programados para el próximo sábado de 9 a 18 y la junta electoral impuso un plazo hasta mañana, a las 20, para que las dos listas que fueron oficializadas en su momento presenten las boletas con las que deberían competir el fin de semana.

Sin embargo, hay una cuestión legal en la que no hay acuerdo. Todos Juntos por Cambaceres, el sector que impulsa a Cristian Comas como presidente, respalda lo actuado en la pasada Asamblea y se somete a lo que disponen las autoridades electorales.

Mientras tanto, Resurgimiento Rojo, la facción de Carlos Lugos, afirma que la Asamblea no tiene validez legal y desconoce lo resuelto en una reunión de casi 100 socios y también la realización de los comicios. Argumentan que el presidente Raúl Zamponi la había suspendido por la pintada que se efectuó en la casa del vicepresidente Lugos, casualmente en la madrugada del día que se llevó a cabo la referida Asamblea.

Toda la documentación de dicha Asamblea fue girada oportunamente a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, el organismo que rige el funcionamiento de las instituciones. Incluso, se solicitó la presencia de un veedor para que garantice el normal desarrollo de los comicios. Este organismo provincial debería expedirse en las próximas horas.

Además, entre todo este inconveniente, hay un tema que no es menor y que genera una gran polémica: la tesorería del club no presentó a tiempo los balances de los últimos dos períodos de gestión. Aducirían que la contadora que debió hacerlo contrajo Covid-19 y no habría podido cumplir con los plazos establecidos. No se descarta que se inicien acciones legales por este tema.