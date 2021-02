Darío Cvitanich extendió su contrato hasta diciembre de este año

El delantero de la "Academia" renovó su contrato con el club hasta diciembre próximo, según lo confirmó en su cuenta de Twitter la institución de Avellaneda.

Racing posteó en sus redes sociales una foto del atacante, de 36 años, acompañado por el presidente del club, Victor Blanco, firmando la extensión del contrato.

“Mi deseo de continuar en Racing se pudo concretar con la firma de la renovación de contrato, algo que me llena de alegría. Me convencí de que es lo mejor y me hace feliz", manifestó el experimentado delantero, oriundo de Baradero.

De esta manera, el ex jugador de Banfield y Boca Juniors cumplirá tres temporadas con la camiseta blanca y celeste, ya que llegó a principios de 2019.

Desde su llegada a la entidad de Avellaneda, el delantero obtuvo la Superliga Argentina (2019) y el Trofeo de Campeones (2019). Marcó 6 goles en 38 encuentros disputados y fue decisivo en el último clásico, asistiendo a Marcelo Díaz en la victoria.

Cvitanich convirtió hoy el doblete en el amistoso que el Racing de Juan Antonio Pizzi le ganó a All Boys por 2-0, en el predio Tita Mattiussi.