David Ayala: “Sueño con ganar un título con Estudiantes”

David Ayala, el joven mediocampista que despertó halagos y miradas de propios y extraños, analizó su presente con apenas 18 años. “En la calle no me reconocen, nunca me pidieron una foto”, ­confesó, y apuntó alto: “Sueño con ganar un título con Estudiantes y llegar a la Selección mayor”.



“Soy un chico tranquilo y familiero. Me gusta estar con mi familia, con mis amigos, tomar mate, hablar con mis viejos y estar con mis hermanos. Somos 10, mis viejos y 8 hermanos, con cuatro varones y cuatro mujeres, Andrés y yo somos los del medio”, comenzó.



Siendo el único jugador de su categoría en alcanzar tan prematuramente el debut, David tiene los pies en el suelo, pero los sueños bien en alto. Entre la Primera división, la camiseta Albirroja y el anhelo de ser tenido en cuenta para convocatorias nacionales, el mediocampista nacido en 2002 no se achica y piensa en grande, mientras transita una nueva pretemporada con el plantel profesional.



“Siempre soñaba con llegar a Primera, pero no creía que podía hacerse realidad, uno se imagina desde chico con llegar a jugar y ser profesional. Ese era mi sueño desde chico, y ahora sueño con ganar un título con Estudiantes y llegar a la Selección mayor”, concluyó en diálogo con el sitio oficial del club.