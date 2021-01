Estudiantes comenzó la segunda semana a pura fuerza

No pain, no gain, en español: Sin dolor, no hay ganancia, es un viejo proverbio, utilizado desde la década de 1980 como un lema de ejercicio que promete recompensas de mayor valor por el precio de un trabajo duro e incluso doloroso. Así trabaja Estudiantes de La Plata en el Country de City Bell.



Lejos del descanso, en el Pincha la intensidad y el esfuerzo no se negocia. El nuevo cuerpo técnico dejó en claro su metodología de trabajo en la primera conferencia de prensa. Ahora, se puede observar en cada práctica matutina y vespertina.



El plantel completó el domingo su primera semana de pretemporada y, en lugar de disponer de un día libre, los futbolistas retornaron a los entrenamientos en la jornada de ayer. Por si esto fuera poco, lo hicieron en doble turno.



Como nos tiene acostumbrado el flamante entrenador, Ricardo Zielinski, en el primer turno que comenzó cerca de las 9.30 de la mañana, el plantel realizó tareas que estuvieron enfocadas en el aspecto físico. Se hicieron tareas de fuerza y entrenamiento aeróbico, para luego realizar ejercicios destinados a mantener la posesión de la pelota.



Bajo la atenta mirada del preparador físico Alfonso Meoni, los trabajos de fuerza fueron efectuados en la cancha principal del predio Albirrojo, debido a los protocolos sanitarios del club para prevenir los contagios de coronavirus en el plantel.



Una vez que el circuito físico llegó a su fin, se pasó el segmento de control y pases del balón por estaciones, donde para cumplimentar lo diagramado los futbolistas debían superar las siluetas de jugadores fijos ubicadas en el campo de juego. El final del primer turno encontró al plantel efectuando una serie de trabajos de fútbol en espacios reducidos, en los cuales los jugadores fueron divididos en grupos.

Fútbol vespertino: el Ruso paró equipo



Por la tarde, los futbolistas ingresaron a las 17.00 a la cancha número 1 de City Bell y durante más de dos horas, realizaron una práctica, sin aminorar en su ritmo e intensidad física, pero esta vez con la pelota como protagonista y diferentes movimientos tácticos. El entrenador alistó dos formaciones. En el primer once se ubicaron Andújar, Mura, Tobio, Colombo y Erquiaga; Ángel González, D. Ayala, Gómez, Rodríguez; García y Cauteruccio. Por su parte, el segundo equipo formó con Pourtau; Godoy, Guzmán, Bazzana, Benedetti; Castro, A. Ayala, M. Díaz, Sarmiento; Federico González y Mauricio Díaz.

Agenda amistosa: dos partidos confirmados

Con miras al inicio del próximo campeonato argentino, Estudiantes de La Plata confirmó dos encuentros preparatorios para el final de la pretemporada.



En primera instancia, según pudo confirmar El Clásico de diario Hoy, el equipo comandado por Ricardo Zielinski tendrá su primer duelo ante Vélez Sarsfield. El elenco del exentrenador de Estudiantes, Mauricio Pellegrino, recibirá al Pincha el próximo sábado en el predio del Fortín. Resta definir el horario, aunque según adelantaron a este multimedio, sería por la mañana en una de las canchas de césped sintético que posee la Villa Olímpica.



Además, tanto en Vélez como en Estudiantes, comenzaron a realizar gestiones para intentar que el encuentro sea televisado por una de las señales que transmite los partidos de la Liga Profesional de Fútbol.



Por otra parte, otro de los cruces amistosos del Pincha será una semana más tarde, cuando enfrente al anterior equipo del flamante DT, Zielinski. Se trata de un cotejo ante Atlético Tucumán el sábado 6 de febrero, en principio, en el estadio Jorge Luis Hirschi, aunque no se descarta que se pueda realizar en la cancha principal del Country Club de City Bell. Al mismo tiempo, tras el encuentro del sábado ante el Decano, se aguarda por el rival (Lanús o Banfield) para otro partido preparatorio. Sería para el miércoles 3 de febrero en estadio de 1 y 57.



De esta manera, aunque no se desecha la posibilidad de sumar otro enfrentamiento de preparación, se completaría la pretemporada del plantel Pincharrata.