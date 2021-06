De las 50 camisetas de Leo a la promesa: “Me tatuaré a Messi con la Copa”

Brasil - Enviado especial

La Messimanía brasileña gana espacio en la Copa. En un torneo sin público, sin fervor en las tribunas y con poco incentivo por el contexto de pandemia en Brasil, el único animador del show es argentino y se llama Lionel Andrés Messi.



En otra historia zafada, como se dice en tierras brasileñas, Lucas Silva, hincha ferviente de Flamengo y nacido en Brasilia, dialogó en exclusiva con diario Hoy, mostró su museo de camisetas de Messi y hasta dejó un promesa si Argentina sale campeón del torneo continental: “ Me tatuaré a Messi con la Copa en la mano”.



El amor por el astro argentino desplaza cualquier tipo de rivalidad con Brasil. Así, este fanático explicó su pasión: “Messi para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. Verlo jugar es hermoso en cada partido. Hace movimientos que dejan a las personas hipnotizadas y cada vez que lo veo se me pone la piel de gallina”. Al mismo tiempo, contó: “Esta pasión pasó de tío a sobrino y ha estado sucediendo desde que tenía 5 años”.



“El jueves Messi cumple 34 años y me siento muy triste porque cada vez pasa más el tiempo y se acaba su era, pero todo lo que construyó siempre quedará marcado en la historia”, expresó el hincha brasileño. Además, agregó: “Me siento triste porque como está la pandemia de Covid-19, no puedo ver a Lionel Messi en el campo aquí en Brasil”.



Sobre su deseo de que la Selección de la vuelta olímpica, dijo: “Quiero que Lionel Messi gane la Copa América porque está al final de su carrera y por Argentina, no solo por Messi , sino por Diego Maradona también, esté donde esté, está pidiendo mucho por este título para Argentina”.



Por último, al finalizar la nota con este mulitmedio, el fanático del astro le envió un mensaje al Diez del combinado nacional y le prometió a El Clásico que “si la Selección Argentina sale campeona de esta Copa América, me tatuaré a Messi con la Copa en la mano. No sé si sos humano, pero te amo, Lionel Andrés Messi”.