Del Prete, de querer dejar el fútbol a usar la 10 en Estudiantes: “Es un premio al esfuerzo”

Persevera y triunfarás. Una frase que pinta de la cabeza a los pies a Gustavo Del Prete, uno de los refuerzos de Estudiantes en esta temporada, que en poco tiempo se ganó un lugar en el equipo y hasta tuvo su debut en las redes.

Tuti, como lo apodan los más íntimos, le abrió las puertas de su casa a diario Hoy y, en un mano a mano exclusivo, confesó que pensó en dejar el fútbol, contó las sensaciones tras marcar su primer gol con la del Pincha y hasta palpitó el partido con Boca.

—¿Cómo analizás el triunfo frente a Central Córdoba?

—Sabíamos que era un partido muy difícil, lo habíamos hablado en la ­previa. Un rival que de local se hace fuerte, una cancha compleja donde a muchos les cuesta ganar, pero por suerte pudimos ganar y sumar de a tres.

—¿Cómo viviste tu gol?

—Fue una sensación única. Hacer un gol es algo hermoso y te da una felicidad tremenda. Lo pude ir a festejar con los chicos al banco que justo en la previa me habían dicho que iba a hacer un gol. También lo que se me vino a la cabeza fue mi familia y mis amigos de siempre que los tengo lejos y siempre se los dedico a ellos.

—¿Pensaste en dejar de jugar al fútbol?

—Sí, es cierto. Siempre me esforcé mucho para seguir jugando, hubo momentos muy difíciles y esto es un premio al esfuerzo. Yo estaba estudiando seguridad e higiene, me faltaba un año para recibirme y me iba a dedicar a trabajar porque no me estaba yendo muy bien en el fútbol. La oferta del City Torque fue muy importante y ahora estoy acá, algo increíble. Es un sueño que tenía poder jugar en la Primera del fútbol argentino.

—¿Cómo fue la historia de la camiseta número 10?

—La 10 estaba libre y me preguntaron si me animaba. Dije que sí, me probaron unos entrenamientos y me la quedé, ja. Es un orgullo para mí usar esta camiseta tan importante y trato de demostrarlo en la cancha.

—¿Está el sueño de ser campeón con el Pincha?

—Ese anhelo siempre está. Más cuando uno llega a un club tan importante como Estudiantes, sin embargo vamos paso a paso y partido a partido.

— Se viene Boca, ¿cómo van a afrontar ese encuentro?

—Boca seguramente se va a querer levantar contra nosotros y nosotros vamos a querer seguir arriba como venimos. Va a ser muy duro, pero estamos muy confiados.