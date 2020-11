Del recuerdo de los íconos Triperos hasta la punta del Obelisco

Luego de la noticia del miércoles al mediodía, diferentes personalidades del mundo se expresaron por redes sociales o en notas acerca de lo que sentían tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Siendo Gimnasia su último club, hubo algunos exjugadores que le han dedicado palabras mediante posteos, además de que algunos de ellos tuvieron un contacto muy cercano con Diego en diferentes etapas de su vida.



Uno de ellos fue Guillermo Barros Schelotto, que publicó en su Instagram primero un video en la madrugada de ayer y luego en la tarde un extenso texto donde expresaba todo lo que generó este final: “Cada momento al lado tuyo es inolvidable: por la grandeza con la que tratabas de ser uno más, pero con las sensaciones únicas que generabas en cada uno de nosotros. No me va a alcanzar la vida para agradecerte tu apoyo incondicional. Desde mi llegada a Boca hasta cuando me tocó jugar en Reserva, siempre estabas ahí porque sabías perfectamente lo que sentían los jugadores. Es un orgullo difícil de transmitir haber tenido la sensación de que nos entendíamos con una mirada. Adentro y afuera de la cancha. Siempre.



La vida y vos (que es lo mismo, porque sos la vida) me llevaron a Boca. Me emociona que haya sido Gimnasia el club que te volvió a abrir las puertas del fútbol argentino. Lo único que pedíamos en el último tiempo es que fueras feliz. Teniendo la vida que quisieras, pero feliz y acompañado por la gente que te quiere tanto. Lo merecías.



Nuestra obligación como futbolistas es que nuestros hijos (y luego sus hijos) sepan quien le puso nombre y apellido a nuestros sueños. Gracias, Diego”.



Otro de los exjugadores e ídolos de Gimnasia que fue cercano al DT fue Pedro Troglio, ya que compartieron el Mundial de Italia 90. El actual técnico de Olimpia también se manifestó por redes sociales y luego terminó llorando en una conferencia de prensa pospartido:



“Te voy a extrañar. Gracias por el amor hacia mi y mi familia. Te vamos a adorar toda la vida. Se va el Amigo y empieza la Gran Leyenda. El Mejor”.

Napoli y el Lobo los unió



Roberto “Pampa” Sosa quien fuera el último jugador que vistió la camiseta número 10 del Napoli después de Diego, además de ser un ícono en el equipo napolitano también lo es en el equipo ­platense y tuvo unas breves palabras para con el máximo ídolo argentino:



“Tu sonrisa, la mejor del mundo, me hiciste llorar, emocionar, amar este deporte, nos representaste y defendiste en el mundo, que descanses en paz, maestro #D10S #Diego #Maradona”.