Deossa y Beltrán fueron presentados en conferencia

Con una particular historia personal, el mediocampista que llegó del Atlético Huila de Colombia se encuentra en el Pincha, donde anhela seguir creciendo. “Estoy muy contento de pertenecer a esta hermosa institución y esperamos cumplir con todos los objetivos”, dijo. A la hora de definirse, Deossa fue claro y detalló su juego para que el hincha albirrojo comience a conocerlo: “Me caracterizo por ser un jugador muy moderno, tener buena pegada. Soy gambeteador y tengo la posibilidad de pisar ambas áreas”.

Beltrán: sumando más garra charrúa para el plantel

“Mi representante me dijo que estaba la posibilidad y no dudé en venir. Me recibió muy bien el plantel y estoy muy contento de estar acá en Estudiantes. Esperemos que este año sea muy bueno y estar a la altura de este club tan grande”. En tanto, se definió como un jugador aguerrido. “Me caracterizo por ser un jugador fuerte y ante la adversidad intento no rendirme. Busco dar lo máximo, me puedo equivocar o no, pero lo intento”, explicó.