Zielinski probó un equipo con novedades

Hace correr la pelota. Estudiantes de La Plata continúa con la preparación en el Country Club de City Bell y, en la última semana de pretemporada, para el entrenador Ricardo Zielinski la premisa son los ensayos futbolísticos. Con varios refuerzos en este último mercado de pases, el técnico busca acoplar a los nuevos jugadores con los que ya venían trabajando con el Ruso y compañía. Es por esta razón que, tanto el lunes como el martes y en la jornada de ayer, las tareas tuvieron a la pelota como protagonista. Hubo trabajos de definición, fútbol reducido y ensayos formales de 11 vs 11. Esto último ocurrió en la jornada matutina de ayer, cuando el plantel se entrenó desde las 9 en el Country Club. El entrenador dispuso un ensayo futbolístico, donde probó un equipo pensando en el debut ante Independiente de Avellaneda por la Copa de La liga Profesional. Dicho compromiso se dará el 12 de febrero desde las 21.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi. La buena noticia para el Pincha fue nuevamente la inclusión de Jorge Rodríguez y Gustavo Del Prete dentro del once inicial con mayoría de titulares. Ambos estaban en duda para la primera fecha del campeonato ante el Rojo, aunque, de terminar bien la semana y si suman minutos en el amistoso ante Argentinos Juniors, podrían ir de arranque en el duelo de la semana venidera. La mala noticia fue que Matías Pellegrini no pudo terminar con normalidad la práctica matutina y deberá someterse a estudios para descartar una lesión muscular.

En este sentido, el equipo que se perfila para el comienzo del torneo es con Andújar, Godoy, Rogel, Noguera, Más, Castro, Zuqui, Rodríguez, Del Prete, Díaz y Boselli.

Llegó el séptimo refuerzo

Ricardo Zielinski sigue dándole forma al plantel Pincha y sumó un nuevo jugador. El mediocampista Jorge Morel fue cedido a Estudiantes a préstamo con cargo y opción de compra hasta diciembre de este 2022.

Oriundo de Paraguay, donde nació el 22 de enero de 1988, se formó en el club Guaraní, llegando a debutar en Primera en 2016. Además del elenco de su país, jugó la última temporada en Lanús. Morel representó a su país en las selecciones Sub 17 y Sub 20 disputando campeonatos sudamericanos y mundiales. En 2019 debutó en la selección mayor, con la que lleva jugados 9 partidos.