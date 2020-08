Desábato: “Con Braña queremos un equipo que se identifique con la gente”

Leandro Desábato habló de manera exclusiva con diario Hoy y, recién retirado, el ex DT de la reserva se refirió a su nueva etapa como entrenador de la primera del club. “La realidad es que siempre mi sueño fue dirigir Estudiantes. Tenía bien en claro que quería ser entrenador una vez retirado, como también que quería pasar por la reserva primero”, dijo.

Tras la salida de Gabriel Milito, la oportunidad llegó. “Se me abrió esta posibilidad de poder dirigir la primera, y mi sueño con el Chapu es volver a conformar un buen equipo, aunque no sea fácil, construirlo y que las bases queden sólidas. Nuestro objetivo es que sea un equipo que nos dé la chance a los hinchas de Estudiantes de volver a estar en los planos internacionales todos los años, de estar entre los primeros cinco equipos del fútbol argentino”, afirmó el técnico Albirrojo.

En la búsqueda del club de volver a las fuentes, la identidad y el sentido de pertenencia aparecen como pilares fundamentales en la estructura del nuevo cuerpo técnico. Acerca de esto, Desábato expresó: “Mi idea es que sea un equipo como en la época gloriosa que me tocó pertenecer, entre 2007 y 2012, que se generaba una mística entre nosotros y la gente. Como nos pasó al Chapu y a mí, de entrar a la cancha y saber que era difícil que perdamos”.

Al Chavo le tocó hacerse cargo del equipo y, más allá de la lógica dificultad de ser entrenador en tiempos de pandemia, se mostró positivo y dijo: “El retorno será progresivo, pero considero que es un gran mo­mento para construir un gran equipo con jóvenes que se tienen que terminar de consolidar y jugadores grandes de jerarquía que les toca acompañar, pero que sea siempre un equipo que identifique al hincha”.

Con respecto al impasse de cuatro meses, confesó: “No hay un día que no me levante pensando en el equipo, sobre las tácticas y las posibles incorporaciones. Es una situación difícil para todos y se vive con mucha ansiedad e incertidumbre, no veo la hora de que se retorne a los entrenamientos”.

“He usado dos o tres sistemas siempre con los mismos jugadores, a veces utilizo un 4-3-3 para atacar, y para defender un 4-1-4-1. Es muy relativo, pero siempre el 4-3-3, el

4-3-1-2 o el 4-4-2 son los tres esquemas que uno maneja, después se puede modificar sobre la base del jugador que está dentro de la cancha”, reve­ló el Cha­vo. Asimismo, explicó: “Me gusta un 9 con las características de Franco Jara, explosivo y que pueda contragolpear. Pero puede haber ocasiones en las que Federico González y Cauteruccio se encuentren bien y jugaré con un 4-3-1-2 o un 4-4-2. Si el jugador está pasando un buen momento, tiene que jugar, más si son delanteros”, cerró el DT del Pincha.