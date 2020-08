Maradona está de 10: “Le voy a pedir a mi cuerpo técnico que se haga socio del Lobo”

En estos tiempos de pandemia, la incertidumbre es algo que se ha hecho moneda corriente en muchos ámbitos de la sociedad. Diego Armando Maradona, actual técnico de Gimnasia, no le escapó a esta realidad y por el momento se encuentra esperando el retorno a los entrenamientos para volver a pisar una cancha de fútbol.

El actual DT Tripero habló sobre la situación que atraviesa el país y justificó su decisión de hacerse socio del Lobo: “Yo quiero ser socio pleno de Gimnasia, quiero pagar la cuota como todos y le voy a pedir a mi cuerpo técnico que haga lo mismo”, expresó.

En este sentido, el 10 pretende que todo su grupo de trabajo que lo acompaña en el día a día siga el mismo camino. De esta forma, Diego no sólo se golpea el pecho o se arrodilla ante los hinchas de Gimnasia luego de cada partido en el Bosque, sino que sus acciones demuestran verdaderamente el cariño hacía su gente, teniendo aún muchos más capítulos por delante.

El astro argentino tiene en su nueva casa de Brandsen un cuadro del padre, uno levantando la Copa del Mundo y después todas cosas de Gimnasia. De igual forma, cuentan que vive con los colores albiazules “tatuados en la piel”, ya que no usa otra ropa que no sea la del Tripero.

Durante la temporada pasada, Maradona había manifestado su deseo de estar próximo a su lugar de trabajo: “Yo quería vivir lo más cerca de Estancia Chica posible, porque tenía casi dos horas de tardanza desde Bella Vista a los entrenamientos”, confesó Diego. La dirigencia Mens Sana, con el objetivo de satisfacerlo, en conjunto con el entorno del técnico, consiguió una casa a 15 minutos del predio, muy cómoda para llegar.

Desde la Comisión Directiva destacaron que fue sencillo encontrarle un nuevo hogar, que Diego no exige cosas de lujo, que es muy simple y solamente pidió televisores grandes para ver partidos de fútbol.

Efusivo como siempre a la hora de demostrar sus convicciones políticas, también lo hizo cuando sus hijas quisieron acudir a la justicia para tratar sus problemas con el alcohol. El 10 no se guardo nada, y expresó: “¿Y ahora, qué dicen? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a inventar ahora? Están haciendo todo por plata. Por plata no se compra el corazón de nadie”.

El entrenador del Lobo también pidió que la gente lo acompañe en estos momentos: “Maradonianos, los adoro, los quiero. Síganme que yo no los voy a defraudar. No les fallé nunca. En esto, tampoco. Aunque me quieran bastardear, me quieran decir lo que quieran decir. Yo tengo a la gente que quiero alrededor mío, la gente que me hace bien”, cerró Diego.