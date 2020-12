Desábato: "Estoy con fuerzas para seguir por lo mostrado en el segundo tiempo"

Leandro Desábato confirmó que sigue como DT de Estudiantes, pese a una nueva derrota del equipo. En conferencia de prensa, destacó que sigue con fuerzas para revertir la situación: "Es díficil explicar, porque jugamos bien y volvimos a perder. El primer tiempi fue chato, pero tuvimos la pelota. Nos llegaron poco, pero la realidad es que es un momento duro. Hoy no merecímos perder".

Además destacó que el equipo mereció algo más y que se ve respaldado por el club, para dar vuelta la situación: "No alcanza, porque necesitámos ganar. Si la manera es la del segundo tiempo, eso me da fuerza para seguir porque veo una luz. Me veo respaldado por los dirigentes".

También analizó el juego: "Nos hicieron un gol de otro partido y se nos hizo todo cuesta arriba. Uno está golpeado y la derrota duele, pero tiene otro sabor. Sobre todo para los más jóvenes y como dije en el vestuario, esto tiene que ser un aprendizaje. Esto es una enseñanza y los chicos tienen que seguir creciendo".

Por otro lado, señaló que nunca se imaginó un comienzo así: "Todos queremos lo mejor para Estudiantes y cuando uno asumió, sabía que esto podía pasar. Esto se habló desde el inicio y sabemos que hay muchos chicos, que hay que apoyar. Lo que más me preocupa es no poder hacer un gol. Nunca me lo imaginé".