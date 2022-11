Descubrieron que dirigentes de la Liga se llevaron miles de pesos

No son horas fáciles para la Liga Amateur Platense, que se preparaba primero para disputar las semifinales del Clausura de la Divisional A, con una llave disputada. Esto se debe a que cayó como una bomba el descubrimiento de que varios dirigentes, de los pesados que tuvo la entidad, se llevaron varios miles de pesos.

Esto fue notificado por la Intervención que hoy gestiona las riendas de la institución. Lo primero que se verificó fue la sustracción de fondos en dinero en efectivo realizado por Marcelo Mazzacane, con un valor de $1.156.600, en concepto de “retiro de efectivo”, sin destino institucional alguno, retenidos desde el 28 de enero de este año. Este monto se transfirió a la cuenta bancaria de La Liga más de un mes después de la toma de posesión del interventor, y en dos o tres depósitos distintos.

Además, se encontraron cerca de $400.000 en un depósito de la Liga, sin ningún tipo de documentación respaldatoria que diera cuenta de su origen ni destino. De igual modo, se verificó el retiro de Eduardo Castagnani de $25.000, no devueltos a la fecha, y no se detectó rendición de cuenta (recibos, facturas, etc.) por esa actividad. También se descubrieron reciberas sin la totalidad de los recibos numerados (no consta original ni copia de ciertos recibos prenumerados).

Como si fuera poco se encontraron egresos de fondos en concepto de “trabajos realizados”, sin ser los beneficiarios declarados en relación laboral, por el monto de $339.650 por el período de 01/09/2021 al 30/04/2022, es decir, hasta más de 10 días después de la toma de posesión efectiva por el interventor (19/04/2022).

Se verificó el egreso de fondos en concepto de “viáticos” por el monto de $54.064, no hallándose documentación que respalde los mismos. También se cotejó que se les cobró a los clubes que iniciaron la denuncia en la Dirección de Personas Jurídicas los honorarios del abogado que representó a Castagnani y Mazzacane, por el monto de $204.300.

Incluso se demostró la existencia de deudas por un total de $279.385,79, a saber: en concepto de “Sindicato” $30.047,57; en concepto de “ART” $ 183.872,20; en concepto de “Fibertel” $13.814,02; y de “ABSA” $51.652.

Por último, se verificó que la Liga cuenta con 11 clubes afiliados que por irregularidades administrativas no cuentan con número de CUIT, sin poder emitirles la facturación correspondiente. El informe final será puesto a consideración de la Asamblea del próximo 14 de noviembre de 2022 por parte de la intervención.