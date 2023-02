"Dibu" Martínez es finalista del The Best

Emiliano Martinez fue elegido como uno de los posibles candidatos a ganar el The Best.

El arquero de la Selección Argentina y el Aston Vila quedó entre los principales candidatos a llevarse el premio al mejor portero del mundo.

"Dibu" tuvo actuaciones y tapadas sobresalientes en el Mundial Qatar 2022, del cual se consagró campeón y en el que fue el ganador del Guante de Oro . Fue su rendimiento en el mencionado certámen, que lo depositó como uno de los nominados a coronarse como el mejor arquero del mundo.

Sin embargo, competirá en la terna con otros dos guardavallas de gran nivel: Thibaut Courtois, que ganó la Champions League con el Real Madrid y Yassine Bouno (mas conocido como Bono), revelación junto a Marruecos en la última Copa del Mundo.

El ganador será galardonado el 27 de febrero, en París, junto a los finalistas para el The Best en otras ternas, como la del mejor jugador y mejor director técnico, que aún no fueron definidos.

El mencionado premio es un reconocimiento por parte de la FIFA para los rendimientos más importantes del año en el periodo que fue del 8 de agosto al 18 de diciembre de 2022.