Diego Martínez cada vez más cerca de Boca

Boca acelera por la contratación de Diego Martínez y el representante de este se reunió con el Consejo de Fútbol en las últimas horas para ultimar detalles.

Luciano Krikorián, quién representa al entrenador, tuvo un encuentro con Raúl Cascini y Marcelo Delgado para resolver cuestiones de la contratación del DT, la cual sería por un año con opción de extender el vínculo por otro más.

Sin embargo, a pesar de que Martínez es el apuntado y ya estan en tratativas para que diriga al Xeneize en 2024, aun no lo podrían oficializar debido a que el mismo no tiene resulta su salida de su ex club, Huracán.

En este sentido, Martínez debe pagarle al Globo una suma de dinero por su salida antes de lo que estipulaba su contrato, y si bien ya estarían acordadas las cifras, el entrenador no habría saldado su deuda.

Justamente, el presidente de Huracán, David Garzón, afirmó en Radio Mitre: "Si no se hace el pago hasta este viernes, vamos a intimar a Diego Martínez para que se presente. Es algo legal porque ya nadie quiere que este en el club”. La no resolución de esto, le traba a su vez al "quemero" la contratación de Facundo Sava como nuevo técnico, que espera que se resuelva esta situación para poder firmar.

Por el lado de Boca, quieren cerrar al ex Tigre cuanto antes, los entrenamientos comienzan el martes 26 y desean que el entrenador ya este dirigiendo al equipo.

De igual manera, la reunión de hoy significó un paso más para que Diego Martínez este cada vez más cerca de ser el DT de Boca.