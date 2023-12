El regalo navideño más esperado

La cartita a Papá Noel de los hinchas de Estudiantes: “Querido Papá Noel, si bien ya me regalaste un campeonato después de 13 años, hoy te quiero pedir que para esta navidad me traigas a Enzo Pérez a Estudiantes de La Plata”. No caben dudas de que el 24 de diciembre, cuando los más chicos tengan que escribir la carta a Santa para pedir por sus regalo, uno de los pedidos tendrá que ver con la vuelta de un campeón de la Copa libertadores 2009 con la camiseta albirroja. Cuando las copas se levanten y los más grandes tengan que brindar y pedir por un próspero 2024, una feliz Navidad y un feliz año, allí también uno de los deseos será que vuelva Enzo. Si bien el año futbolístico no terminó oficialmente, por lo menos para River Plate y Rosario Central, que hoy van a disputar el Trofeo de Campeones que enfrenta al ganador de la Liga Profesional 2023 y al campeón de la Copa de la Liga del mismo año, el mercado de pases empezó a tomar forma y activarse. De hecho, en las últimas horas se conoció que Enzo Pérez tendría la decisión tomada de no continuar en el Millonario. Por esta razón, en Estudiantes de La Plata, que ya estaban atentos a la posibilidad de salida del mediocampista de River, empezaron a trabajar en el operativo seducción y retorno.

Hace poco el presidente del club albirrojo, Martín Gorostegui, le abrió las puertas de par en par. “Si en algún momento existe una posibilidad, vamos a ir por ella”, señaló Martín Gorostegui en una entrevista con D sports Radio. De todos modos, admitió que, en caso de que el mendocino resuelva marcharse de River, le darán una oportunidad. “Hoy no hay nada. Estamos esperando que él defina lo mejor para él. Si él quiere volver, va a ser bienvenido”, indicó. No obstante, hace poco, el circulo íntimo del jugador le hizo saber a los directivos del Pincha que su futuro no estaría en River, por lo que existe la chance de un regreso a Estudiantes. Al mismo tiempo, a Enzo le llegaron ofrecimientos y sondeos para continuar con su carrera en el exterior. Desde el Inter Miami hasta el fútbol de Arabia Saudita. Sin embargo, hoy por hoy, el Club que más lo seduce a Enzo Pérez es Estudiantes. Último campeón de la Copa Argentina, clasificado a la Copa Libertadores 2024 y con la Supercopa Argentina en el horizonte más cercano. Enzo, ¿y si te llama Verón?