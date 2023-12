Palermo volvió a expresar su deseo de dirigir al Pincha

Estudiantes de La Plata tiene entrenador y en las próximas semanas se confirmará la renovación por un año de Eduardo Domínguez al mando del plantel profesional. No obstante, en las últimas horas habló un exjugador del Pincha y actual técnico. Se trata de Martín Palermo, quien en diálogo con Mariano Closs en ESPNF12, expresó su deseo de dirigir a Estudiantes y explicó porque todavía no lo logró: “Tengo una relación con Sebastián (Verón), espero que ese momento de dirigir se dé en algún momento. Mi vínculo con Estudiantes es distinto al de Boca. Yo nací ahí y saben lo que siento. Estudiantes me educó, soy lo que soy por el club. Mi papá de chiquito me llevaba a 1 y 57”. Además agregó: "Con Boca gané todo lo que gané, y Estudiantes medio esa posibilidad de empezar mi carrera como jugador. Viví cosas en mis inicios, en mi formación, que me hizo la persona que soy hoy, me educó”.