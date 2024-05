Diego Schwartzman anunció su retiro del tenis profesional

Impacto en el mundo del tenis. Diego Schwartzman anunció su retiro del tenis para 2025. Con una extensa carta que subió en sus redes sociales, el Peque confirmó que continuará jugando en 2024 y que el año próximo dirá adiós en su país, seguramente en el Argentina Open que se disputa cada febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

No han sido fáciles los últimos tiempos para el tenista argentino que el próximo 16 de agosto festejará sus 32 años. El ganador de cuatro títulos del circuito ATP, y que tuvo su mejor ubicación en el ranking con el 8° puesto en octubre del 2020, confirmó lo que era un secreto a voces. Su alejamiento como profesional será el año próximo, pero espera que en lo que resta de la temporada pueda afrontar los torneos que él espera disputar.

“Cada rincón de la cancha, cada segundo entrenando, cada punto compitiendo, cada momento fui inmensamente feliz. Lo viví con tanta intensidad que hoy me resulta difícil mantener. Todos esos momentos tan lindos se han convertido en algo que hoy lleva peso y me cuesta seguir disfrutando plenamente. Por un lado, dejar una vida que me dio tanto es una decisión demasiado difícil, pero, por otro lado, lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a seguir queriendo mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre lo hice. Sin embargo, hoy esa sonrisa por momentos me cuesta encontrarla. En mi interior, un animal competitivo me impide disfrutar, jugar y viajar como solía hacerlo. Quiero que mis últimos torneos sean una decisión propia”, expresó Schwartzman en su cuenta de Instagram.

En lo que va del 2024, el Peque profundizó la crisis de resultados que tuvo en 2023: perdió en sus seis partidos que disputó cuando logró avanzar a los torneos tras participar en las clasificaciones.