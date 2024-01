Djokovic perdió con De Minaur y encendió las alarmas

El 2024 no comenzó de la mejor manera para Novak Djokovic. Es que el número uno del mundo salió a jugar en Perth por la United Cup con problemas en su muñeca derecha y cayó derrotado, sin atenuantes, ante Alex De Miñaur en dos sets.

Dos saques perdidos, uno por set y hasta una doble falta inesperada hicieron que De Miñaur se imponga ante el serbio por 6-4 y 6-4 y deje a Australia a un paso del meterse en semifinales de la competencia mixta por equipos. Para Djokovic, el certamen sirvió como preparación de cara al Abierto de Australia pero también como un aviso. Es que el número uno del mundo debió ser atendido por problemas en su muñeca derecha.

"Cuanto más juego, más me duele", se oyó que Djokovic informaba al fisioterapeuta de la organización en cada cambio, mientras era atendido. La asistencia de poco sirvió y De Miñaur le propinó al serbio su primera derrota de 2024.

Luego del encuentro, el número 1 del mundo reveló que el dolor comenzó en la entrada en calor y afirmó: "Recibí un tratamiento constante antes del partido, durante el partido y después del partido tratando de abordar el problema que estoy enfrentando hoy de la mejor manera posible". Si bien reconoció que no es la primera vez que se enfrenta a estas circunstancias, el serbio indicó: "Creo que no es una preocupación importante porque aún así logré terminar el partido y logré jugar bien, aunque tal vez no me sentía al cien por cien".

De cara al primer Grand Slam del año, Djokovic sentenció: "Sabía que no estaría al cien por cien física y mentalmente en la primera semana de la temporada. Todo es parte de la preparación para el Abierto de Australia que es donde quiero rendir al máximo".