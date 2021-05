Dolor en el motociclismo: triunfo de Fabio Quartararo y dedicatoria especial para Jason Dupasquier

En un marco de luto por el fallecimiento de Jason Dupasquier, piloto de Moto 3, el Moto GP llevó a cabo el Gran Premio de Italia, donde Fabio Quartararo logró una contundente victoria al mando de la Yamaha. Completaron el podio Miguel Oliveira y Joan Mir.

“Sensaciones muy raras. Cuando piensas olvidar un fin de semana en el que has hecho pole y victoria, significa que no hay buen feeling. Esta va por Jason. No es una gran sensación ganar y haber perdido a uno de nuestros amigos. Feliz por dedicárselo a él. Un día muy triste. Espero que la familia esté bien”, sentenció el piloto francés.



La competencia tuvo a Francesco Bagnaia desde el arranque como líder tras doblegar a Quartararo. En la segunda vuelta, Marc Márquez sufrió una caída tras un toque con Brad Binder, mientras que Franco Morbidelli, en el intento por esquivarlo, tuvo que ir a la zona de leca.



Luego, sucedió algo inesperado cuando Bagnaia se fue al piso y debió abandonar con la Ducati. A partir de ese incidente con el italiano, la pelea quedó entre Quartararo y Johann Zarco. “El Diablo” vuelta tras vuelta se afianzó en la primera colocación.

A ocho vueltas para que se baje la bandera a cuadros, Oliveira doblegó a Zarco tras un duro mano a mano. Mientras los pilotos de Suzuki, Joan Mir y Alex Rins, se prendieron a la pelea por el podio hasta que Rins se cayó y abandonó.



Finalmente, fue victoria para Quartararo en Italia, escoltado por Oliveira. Sin embargo, el portugués recibió una penalización de un puesto por haberse excedido de los límites de la pista, así que el segundo puesto lo heredó Joan Mir y tercero terminó el piloto de KTM. Cuarto fue Johann Zarco y cerró los mejores cinco Brad Binder.

El comunicado sobre el fallecimiento de Jason Dupasquier



La organización del campeonato del mundo de motociclismo confirmó el fallecimiento del piloto suizo Jason Dupasquier, de 19 años, mediante un comunicado. “Tras un grave incidente en la segunda clasificación de Moto 3 del Gran Premio de Italia, informamos con gran tristeza del fallecimiento del piloto Jason Dupasquier”, sentenció.



La nota explica que Dupasquier se vio involucrado en un incidente con varios pilotos entre las curvas 9 y 10, que obligó a mostrar bandera roja a partir de entonces. Además, el escrito señala que los vehículos de intervención médica de la FIM llegaron al lugar inmediatamente y el piloto suizo fue atendido en pista antes de ser trasladado en helicóptero médico al hospital Careggi de Florencia.