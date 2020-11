Dura derrota de Los Pumas ante los All Blacks

Tras el histórico primer triunfo ante los All Blacks y la igualdad versus los Wallabies, el conjunto comandado por Mario Ledesma disputó su tercer encuentro por el renovado Tres Naciones.

Fue un partido totalmente diferente al que se jugó hace un par de semanas: en esta oportunidad, el equipo que conduce Ian Foster fue muy superior a Los Pumas y por eso se llevó la victoria por 38-0.

Como había anunciado después del empate ante los Wallabies, Ledesma realizó una importante rotación dentro del equipo y solo mantuvo a cinco jugadores que iniciaron el encuentro del fin de semana pasado: Julián Montoya (primera línea), Guido Petti (segunda línea), Pablo Matera y Marcos Kremer (tercera línea) y Nicolás Sánchez (medio apertura), la gran figura del plantel en lo que va de la competencia y autor de todos los puntos del combinado argentino.

En la previa del partido, el primer homenaje a Diego Armando Maradona llegó cuando en los parlantes del McDonald Jones Stadium sonó "La mano de Dios" de Rodrigo. Posteriormente, antes del tradicional Haka, los All Blacks homenajearon al mejor jugador de todos los tiempos con una camiseta, con el número 10.

Desde el arranque del partido, Los Pumas tuvieron un arranque complicado tras el incesante ataque del conjunto nezeolandés. Tal es así que a los nueve minutos se anuló un try a los All Blacks.

A los 11 minutos llegó el primer try de los All Blacks tras un gran movimiento con el balón, fue Dane Coles quien apoyó el balón en la zona del in goal. Posteriormente Richie Mo'unga convirtió la conversión, poniendo el resultado 7-0.

Minutos después, precisamente a los 15 minutos, tras un error de Nicolás Sánchez, los All Blacks estuvieron muy cerca de convertir su segundo try. De esa forma, Richie Mo'unga pateó hacia los tres palos y estiró la diferencia 10-0.