Dura derrota para el Aston Villa del Dibu

Volvió la mayoría de las ligas más importantes del Viejo Continente y de a poco los jugadores argentinos van teniendo sus debuts para este inicio de temporada. En este caso en la Premier League durante la jornada de ayer fue el momento del primer partido para Emiliano Martínez con el Aston Villa y Marcos Senesi en el Bournemouth, mientras que Facundo Buonanotte estuvo en el banco y no ingresó para el conjunto de Brighton.

En el caso del Dibu, el arquero tuvo un buen partido de manera personal con algunas atajadas importantes, pero el Aston Villa estuvo muy mal defensivamente y el Newcastle aprovechó de manera contundente esos desajustes en la defensa para golear por 5-1. El italiano Tonali abrió el marcador a los 6 minutos en su debut, mientras que la visita igualó a los 11 con gol de Diaby pero enseguida esa ilusión se pinchó porque a los 16 minutos Isak puso el 2-1. Mientras que en el segundo tiempo nuevamente Isak, Wilson y Barnes sentenciaron la historia.

Por su parte, el Boro de Senesi consiguió un empate sobre el final contra el West Ham por 1-1 aunque el defensor ex San Lorenzo tuvo que salir reemplazado en la mitad del complemento por una lesión, aunque todavía no hay detalles de lo sucedido. En cuanto a Buonanotte, el Brighton se aprovechó del recién ascendido Luton para golearlo por 4-1 aunque el mediocampista no ingresó. El Arsenal comenzó fuerte con un triunfo por 2-1 contra el Nottingham Forest.

Hoy continuará esta primera fecha de la Premier League con dos encuentros interesantes. A las 10:00 el Brentford recibirá al Tottenham de Cuti Romero, Giovani Lo Celso y Alejo Véliz, mientras que al mediodía habrá un plato muy fuerte porque a las 12:30 se enfrentarán Chelsea-Liverpool. En Stamford Bridge se dará el debut de Alexis MacAllister con los Reds, mientras que Mauricio Pochettino también tendrá su primer partido en el banco Blue y estará Enzo Fernández enfrentando a su compañero de mediocampo en el Mundial de Catar 2022.

El cierre de la primera jornada se dará mañana con el Manchester United de Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez recibiendo al Wolverhampton a las 16:00.