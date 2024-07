El Apertura del básquet platense llega a su fin

El primer semestre del básquet doméstico llegó a su fin. Tanto en la Zona B, como en la Zona A ya están los finalistas.

El viernes por la noche se llevaron adelante las semifinales de la zona B1 y A1. Por la zona B se enfrentaron Circulo Tolosano y Circulo Policial en un partido vibrante que se cerró sobre el final con victoria para el Gallo por 70 a 68 para de esta manera obtener un lugar en la final. Por otra parte, Villa San Carlos recibió en su estadio a Gonnet, donde el Villero venció a su rival por 85 a 71 .

La final se jugará el día miércoles en cancha de Meridiano V a las 21:30 entre Villa San Carlos y Círculo Policial, el equipo de Berisso ya ascendió a la Zona A, pero en el caso de Circulo no pudo conseguir ascenso ya que por reglamento los equipos que no cuenten con sus categorías formativas completas no puedes aspirar a los respectivos ascensos.

Por la zona A1 en semifinales Estudiantes derrotó a Unión Vecinal por 73 a 48 y en la otra llave Atenas venció a Platense por 77 a 72. De esta manera Estudiantes y Atenas se verán las cara el jueves 11 a las 21:30 en el estadio de Banco Provincia en City Bell para definir quién es el nuevo campeón del Apertura 2024.

El Griego de calle 13 vuelve a jugar una final luego de cinco años, la última fue contra Estudiantes en el 2019 donde se consagro súper campeón.