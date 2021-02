El ataque albiazul sigue en deuda

Al igual que en varios partidos de la última temporada de Gimnasia, el frente de ataque deja más dudas que certezas y por momentos es lo que le falta al equipo de Leandro Martini y Mariano Messera para ser el total protagonista.

En la noche de ayer, Nicolás Contín y Eric Ramírez estuvieron desconectados, sumado a un mal partido en líneas generales como hace rato no sucedía en el Lobo.

El Tanque, como suele suceder, está más ligado al juego sucio, pivoteo y pelea con los defensores que en el frente del arco. Tal es así que solo tuvo una chance clara con un remate de media distancia, que pasó cerca del arco de Sebastián Sosa y luego fue sustituido por Lucas Barrios.

Por el lado de la Perla, no estuvo tan activo en el ataque como en partidos anteriores. En la primera parte tuvo dos chances muy claras de cabeza que no supo aprovechar, como también en el medio de estas dos ocasiones quedó mano a mano con el arquero uruguayo y le cometieron un penal no cobrado por Pablo Dóvalo.

Así la delantera tripera por momentos ayuda más en lo colectivo con la entrega, sacrificio y velocidad que con la faceta ofensiva aportando goles, asistencias o situaciones creadas.

Luego ingresó Barrios que poco pudo hacer en un Lobo desordenado y con poco juego además de que entró ni bien el local puso el 1-0 en el segundo tiempo.