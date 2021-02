El Lobo sintió la ausencia de Mancilla y sumó otra baja

El colombiano Harrinson Mancilla había visto la roja (por doble amarilla) frente a Talleres y el cuerpo técnico decidió apostar por un Víctor Ayala entre algodones para que hiciera esa faceta defensiva y también le aportara experiencia y juego, en lugar del juvenil Ignacio Miramón.

Pero lo cierto es que el paraguayo no rindió como se esperaba y por momentos se notaba que no estaba en las mejores condiciones; se notó que fue arriesgado ante la poca cantidad de jugadores en el plantel y no querer recurrir a un chico de 17 años como lo es Miramón.

Sin dudas, este fue uno de los factores importantes en el mal partido del Tripero, pero también ocurrió el cambio en la defensa en el primer tiempo.

A pesar de que desde la dirigencia de Gimnasia afirman que el mercado de pases fue austero aunque se contrató en los puestos claves, Leandro Martini y Mariano Messera volvieron a subir una baja en el medio del partido. Como resultado Maximiliano Coronel se retiró con una molestia en el gemelo izquierdo y está a la espera de los resultados que se hará el lunes.

El central que sufrió una lesión importante en la rodilla a fines del año pasado, por lo que se perdió el final de la Copa Diego Armando Maradona, volvió durante este torneo y ya frente a Boca en la Bombonera había sentido una molestia; pero lo de ayer parece más grave y habrá que ver qué sucede en la pierna izquierda del capitán del Lobo.

Así se suma a Víctor Ayala y Matías Pérez García, que se lesionaron en el primer tiempo contra Boca y a Harrinson Mancilla, quien fue expulsado en el partido con Talleres.

En diferentes partes de la cancha sigue habiendo bajas y así la dupla ajusta todo con parches e inclusión de varios juveniles. En el caso de los mediocampistas fue la subida de Leandro Mamut y Antonio Napolitano, mientras que en la defensa ahora seguramente sea el central Tomás Fernández.